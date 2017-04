Você está lendo um tópico

Televisão

Otaviano é afastado do "Vídeo Show" após rir de atitude machista no "BBB"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 49 visitas.





Rafa! em Hoje, 21:55



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1673 | São Paulo - SP



O apresentador Otaviano Costa foi punido pela direção da Globo após um comentário sobre as brigas que aconteceram no "BBB17" na tarde dessa terça-feira (4). Ele não apresentou o "Vídeo Show" desta quarta-feira e Rafael Cortez foi ... - Veja mais em https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2...;cmpid=copiaecola























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído