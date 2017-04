Você está lendo um tópico

Televisão

Sky TV x Simba

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 77 visitas.





rbs_tv em Hoje, 21:57



anos | Abr 2008 | Mensagens: 452 | Pomerode - SC







Um repórter fez entrada AO VIVO dizendo que ficaram o dia todo aguardando uma posição da empresa e até o final do telejornal da emissora de Marcelo de Carvalho ninguém apareceu, pelo menos, para dar uma satisfação aos telespectadores e clientes da operadora.



Eles ainda enfatizaram: "caso a SKY e as outras não retomem a transmissão dos canais do grupo SIMBA, cancele e migre pra VIVO TV". Talvez a SKY nem sinta o reflexo disso pelo fato da baixa audiência da emissora, ou não ?



Eles mostraram ainda uma consumidora tentando cancelar a SKY e a Operadora disse a ela que só poderia cancelar após quitar o débito de cerca de R$ 59,90 que tinha com a operadora. Ela teve que aguardar 37 minutos.



Lembrei de mim, quando ainda assinava SKY: uma vez liguei pro SAC e fiquei umas 2 horas até conseguir o objetivo. Realmente isto acontece e creio que não seja somente na SKY mas nas outras como Claro, NET, Oi, etc ...



No Brasil estas grandes Operadoras tratam muito mal seus clientes. Nos EUA isso não acontece, disse o comentarista Reinaldo de Azevedo, afirmando que irá sugerir para sua mãe que troque a atual operadora pela Vivo TV.



O link está aqui =>





O negócio está mesmo "feio" !





Leia mais:

Follow us: @vcfaztv on Twitter | vcfaztv on Facebook Agora a pouco, no Rede TV News, apresentado pelo veterano - e bom jornalista - Boris Casoy e Amanda Klein, a Rede TV "detonou" a SKY TV.Eles ainda enfatizaram: "caso a SKY e as outras não retomem a transmissão dos canais do grupo SIMBA, cancele e migre pra VIVO TV". Talvez a SKY nem sinta o reflexo disso pelo fato da baixa audiência da emissora, ou não ?Lembrei de mim, quando ainda assinava SKY: uma vez liguei pro SAC e fiquei umas 2 horas até conseguir o objetivo. Realmente isto acontece e creio que não seja somente na SKY mas nas outras como Claro, NET, Oi, etc ...O link está aqui => http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews Leia mais: http://www.vcfaz.tv/viewtopic.php?t=240524#ixzz4dQG0zR8H Follow us: @vcfaztv on Twitter | vcfaztv on Facebook























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído