Simba x Operadoras

Quem está errada no caso Simba sem sinal na TV Paga em SP e DF ? Simba 55.56% Operadoras NET, SKY, Claro, Oi, etc ... 22.22% As duas estão erradas 11.11% Falta de respeito com os assinantes 0.00% Já estou assistindo os canais da Simba via antena UHF (externa ou interna) 11.11% Já cancelei minha operadora por causa disso 0.00% Tentei cancelar mas ainda não conseguí 0.00% Irei continuar com minha operadora mas vou exigir desconto na fatura 0.00% Prefiro não opinar pois não assisto os canais da Simba 0.00%

rbs_tv em Ontem, 23:42



anos | Abr 2008 | Mensagens: 453 | Pomerode - SC



Quem está errada ?



Simba? Rede TV, Record e SBT ou as Operadoras ?











Ricardo em Hoje, 00:42 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5426 | Pontes e Lacerda-MT



Simba.



A empresa está agindo de forma amadora e sensacionalista. Neste caso estou do lado das operadoras e também me recusaria a negociar se fosse exposto numa lama como a RedeTV tem feito, por exemplo.





Raeken em Hoje, 00:53 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 876 | São Paulo - SP



Ricardo escreveu Simba.



A empresa está agindo de forma amadora e sensacionalista. Neste caso estou do lado das operadoras e também me recusaria a negociar se fosse exposto numa lama como a RedeTV tem feito, por exemplo.



(2)

















