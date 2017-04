"Os Croods - O Inicio" ganha nova temporada na Netflix

Eep, Grug, Thunk, Sandy e Vovó estão de volta mais na terceira temporada da série de animação original Netflix baseada no filme "Os Croods" . "Os Croods: O Inicio" mostra como os membros de uma das primeiras famílias a habitar a Terra vivem, fazem novos amigos, vencem criaturas horripilantes e passam por diversas experiências "estranhas" como ir à escola, participar de festas do pijama, ficar com soluço e muito mais.



Na nova temporada, quando Grug se transforma no primeiro líder do Vale Ahhh!, deve ajudar os moradores a resolver seus problemas, incluindo manter os ladrões de comida longe. A terceira temporada desta série original da Netflix estreia no dia 07 de abril .