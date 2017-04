Angélica estreia novo formato do programa "Estrelas"

Prestes a completar 11 anos no ar, o "Estrelas" amplia horizontes, debates e transita por diferentes universos. A partir deste sábado (08), o programa apresentado por Angélica, com direção artística de Hélio Vargas, estreia a primeira de uma série de três temporadas previstas para serem exibidas no decorrer de 2017, durante as tardes de sábado da Globo.



'Estrelas Solidárias ', nome que receberá a primeira temporada, virá com a missão de inspirar o público através de exemplos de solidariedade. Angélica e seus convidados colocarão os pés na estrada para percorrer o Brasil em busca de pessoas que transformam o pouco em muito, e fazem a diferença no meio em que vivem se voluntariando e doando tempo, habilidades, amor.



Ao colocar as mãos na massa, a apresentadora conhecerá instituições e projetos sociais para vivenciar a realidade, as alegrias e os desafios presentes no dia a dia destas ações. E para esta empreitada, ela contará com uma parceria de longa data: a das estrelas. Enquanto Angélica estiver conhecendo um projeto, dois convidados terão suas próprias vivências em outros dois projetos distintos. Ao fim da imersão de cada um como voluntário nos respectivos locais, os três se encontrarão para contar o que aprenderam, viveram e sentiram. O resultado será conferido a cada programa, quando a apresentadora guiará o público por todas essas experiências.



Após o ‘ Estrelas Solidárias’, outros dois formatos, ainda em desenvolvimento, devem ir ao ar este ano. Em um deles, Angélica e seus convidados seguirão viajando, a fim de desbravar culturas e riquezas das mais diversas regiões do país. Já na temporada seguinte, a palavra de ordem será ‘amor’.



'Estrelas Solidárias estreia dia 08 de abril , às 14h50 na Globo .