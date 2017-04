CANAIS SIMBA, PORQUE TANTO ALARDE???

- Camaradas gostaria de saber porque está rolando tanta polêmica sobre estes Canais Simba, pois até onde sei esses sinais dos 3 canais em questão é Sinal em 'Stander Definition', sinal copiado da banda Analógica do 'Satélite Star One C-2' que é digitalizado com maior pouco caso nas Operadoras, sem agregar melhora nenhuma, tanto isso é verdade que dá pra ver 'Spike Line' quando se assiste à Rede Tv! feito pelas as Operadoras de Satélite (exceto a OITV). Por tanto essa briga toda seria pro cliente final continuar vendo esse lixo de imagem??? É isso mesmo? Ou apartir da data dos apagões o sinal nas Operadoras também teriam que acompanhar a mudança e retransmitiriam estes 3 Canais em Full HD??

- No caso da OITV ela usou por muito tempo da estratégia de já; de cara; transmitir tais Canais em FullHD. vendeu aparelho pra caramba graças a isso, inclusive os OITV Livre. Agora vai lá e simplesmente vai tirar os canais do AR??? E os Clientes como ficam??

- Agora também não tiro a razão do SBT/RECORD TV/REDETV! não, pois se as operadoras tem dinheiro pra bancar as demais Redes, lembrando que só de Globo retransmitem perto de 30 sinais FullHD; e supostamente pagam por cada sinal FullHD. Qual é o cumulo do impossível de se bancarem mais estes 3 sinalecos SD de 5ª categoria??? Ou ainda que fossem ser transmitidos em FullHD agora, seriam apenas mais 3 Canais e não 30. Tá bom dos assinantes fundarem uma associação para egixir melhor atendimento pelas operadoras. Já de cara poderiam mover ação para exigir que cada canal de "TV ABERTA" tivessem os mesmos direitos de receber os sinais locais/regionais que tenham sinais nos Satélites. Aí sim a porca iria torcer o rabo!!!!

