SyFy e Studio Universal em 16:9 na Claro hdtv

andersonrr_ em Hoje, 14:13



anos | Mar 2014 | Mensagens: 177 | Mesquita - RJ







Confira nos canais 140 e 157. Canais Syfy e Studio Universal adotam o formato 16:9 na Claro hdtv.Confira nos canais 140 e 157.











mjbondioli em Hoje, 16:18



anos | Jan 2017 | Mensagens: 349 | Pindamonhangaba - SP







Esperando que venham logo o canais 640...



Desde que fui assistir o especial de 50 anos do Doctor no cinema, e depois do especial de Natal do ano passado, nunca imaginei que um dia iria assistir a uma estréia de temporada quase simultânea com os ingleses.



E pensar que a 10 anos atrás, nenhum canal passava e só tínhamos a disposição os torrents!



Aquele garoto de 10 anos, que tornou-se fã do Doutor após assistir "Dr. Who and the Daleks" numa sessão de cinema das tardes da Record, nos anos 80 e depois as fitas VHS que a VTI lançou no final dos 80, só tem a agradecer.







renanccunha em Hoje, 17:13



anos | Set 2004 | Mensagens: 226 | Porto Alegre - RS



Falta o Nick Jr, que já está em 16:9 em outra operadora.

















