Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Prestes a sair do país, BBC Earth celebra "Dia da Terra"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 144 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:01 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23894 | Redação



No mês em que se comemora o Dia da Terra , o canal de televisão por assinatura BBC Earth apresenta a série que mostra como o meio-ambiente influenciou a trajetória dos seres humanos. Neste sábado, 8 de abril, a partir das 19h09, o canal apresenta, em sequência, os quatro episódios de How Earth Made Us (Como a Terra Moldou o Homem). Apresentada pelo geólogo inglês Iain Stewart, a série explica como o meio-ambiente influenciou a trajetória dos seres humanos na ocupação do planeta.



How Earth Made Us tem uma narrativa ousada e filmagens em HD para mostrar uma versão diferente da história da raça humana. Os episódios visitam alguns dos locais mais icônicos da história da humanidade e apresentam imagens visualmente maravilhosas. O foco está em como as forças da natureza moldaram desde o nascimento da agricultura até a revolução industrial.



A interpretação tradicional da história privilegia os fatores humanos na evolução dos povos. Esta série destaca como a geologia e o clima também influenciaram a história e os destinos da humanidade desde o início dos tempos.



O canal BBB Earth encerrará suas atividades em toda a América Latina, incluindo o Brasil, no próximo dia 13 de abril.











CyberBattery em Hoje, 15:15



anos | Out 2015 | Mensagens: 1244 | Carapicuíba - SP







http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qclqx/episodes/guide Se for a série How Earth Made Us que conheço, ela é de 2010 e são 5 episódios e não 4, são eles: Deep earth, water, wind, fire, human planet.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído