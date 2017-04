Claro tem novo CEO para Mercado Pessoal

O executivo Paulo Cesar Pereira Teixeira é o novo CEO da Unidade de Mercado Pessoal , responsável pela operação móvel da Claro no Brasil.



Teixeira é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com cursos de especialização em Gestão pelo IESE em Barcelona e Telecomunicações pela École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.



Com mais de 35 anos de experiência no mercado de Telecomunicações, já atuou como CEO e membro do Conselho de Administração em empresas de grande porte do setor.