SKY abre o sinal dos canais Nickelodeon e Comedy Central

A operadora de multisserviços SKY irá abrir o sinal dos canais Nickelodeon e Comedy Central para clientes SKY Pré-Pago em abril. Eles ficam disponíveis em diferentes épocas do mês para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa.



O canal Nickelodeon fica disponível para os clientes entre os dias 7 e 23 de abril e entre os destaques de sua programação está o Especial Abrilíssimo, que apresenta episódios inéditos de programas como Game Shakers, School of Rock, o final da temporada de The Thundermans, o filme Rufus 2, novos episódios do Bob Esponja, Loud House, entre outros.



Já no canal Comedy Central , que terá o sinal aberto entre 14 e 24 de abril, os destaques são: A História Bêbada – Drunk History, The Noite com Danilo Gentili, a nova temporada de A Culpa é do Cabral e a estreia da oitava temporada de RuPaul’s Drag Race.