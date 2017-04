Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Net/Claro chega a um acordo com Record, RedeTV e SBT

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 131 visitas.





fadaco em Hoje, 16:40



anos | Set 2005 | Mensagens: 1084 | Florianópolis - SC





Net/Claro chega a um acordo com Record, RedeTV e SBT

Nos próximos dias, contrato será assinado



Por Da Redação access_time 6 abr 2017, 14h54 - Atualizado em 6 abr 2017, 15h05



A operadora Net/Claro chegou a um acordo com a Simba, que reúne as emissoras Record, RedeTV e SBT. Nos próximos dias, o contrato entre as partes será assinado e o sinal para os assinantes reestabelecido.



As negociações com a Vivo estão bastante adiantadas.



Sky e Oi ainda estão longe de um acerto.



http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/net...n=redesabril_veja EconomiaNos próximos dias, contrato será assinadoPor Da Redação access_time 6 abr 2017, 14h54 - Atualizado em 6 abr 2017, 15h05A operadora Net/Claro chegou a um acordo com a Simba, que reúne as emissoras Record, RedeTV e SBT. Nos próximos dias, o contrato entre as partes será assinado e o sinal para os assinantes reestabelecido.As negociações com a Vivo estão bastante adiantadas.Sky e Oi ainda estão longe de um acerto.











Raeken em Hoje, 16:49 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 877 | São Paulo - SP



Bom...

Até que não demorou muito para chegarem a um acordo.



Agora, eu gostaria de saber de valores.

Será que toparam aquele "novo valor", informado anteriormente?





renanccunha em Hoje, 16:50



anos | Set 2004 | Mensagens: 226 | Porto Alegre - RS



Que coloquem os sinais HD das emissoras pelo menos.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído