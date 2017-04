Você está lendo um tópico

Papo Aberto

EUA lançam 50 mísseis em direção à Síria

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 69 visitas.





Ricardo em Hoje, 00:00 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5434 | Pontes e Lacerda-MT



EUA lançam 50 mísseis em direção à Síria



Fonte:



No final da noite desta quinta-feira (horário de Brasília), os Estados Unidos lançaram mais de 50 mísseis Tomahawk de navios Destroyers no leste do Mar Mediterrâneo em alvos estratégicos na Síria, no Oriente Médio.



As primeiras informações dão conta de que os ataques foram contra uma base aérea, no que seria o primeiro ataque direto dos Estados Unidos contra o governo do presidente Bashar Al Assad desde o início da guerra civil no país.



Agências internacionais informam que o ataque foi perpetrado na Al Shayrat Airfield, perto de Homs e teriam atingido aeronaves, pistas e bombas de combustível.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participava de uma cerimônia com o presidente chinês Xi Jinping na Flórida, fez um apelo momentos após o ataque. "Esta noite eu chamo todas as nações civilizadas para buscar um fim à matança e ao banho de sangue na Síria", disse o mandatário americano, segundo a Reuters.



O ataque americano foi lançado pouco mais de um dia depois de um bombardeio com armas químicas ter matado dezenas de pessoas no norte da Síria. Fonte: http://internacional.estadao.com.br/noticias/eu...siria,70001729850 No final da noite desta quinta-feira (horário de Brasília), os Estados Unidos lançaram mais de 50 mísseis Tomahawk de navios Destroyers no leste do Mar Mediterrâneo em alvos estratégicos na Síria, no Oriente Médio.As primeiras informações dão conta de que os ataques foram contra uma base aérea, no que seria o primeiro ataque direto dos Estados Unidos contra o governo do presidente Bashar Al Assad desde o início da guerra civil no país.Agências internacionais informam que o ataque foi perpetrado na Al Shayrat Airfield, perto de Homs e teriam atingido aeronaves, pistas e bombas de combustível.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participava de uma cerimônia com o presidente chinês Xi Jinping na Flórida, fez um apelo momentos após o ataque. "Esta noite eu chamo todas as nações civilizadas para buscar um fim à matança e ao banho de sangue na Síria", disse o mandatário americano, segundo a Reuters.O ataque americano foi lançado pouco mais de um dia depois de um bombardeio com armas químicas ter matado dezenas de pessoas no norte da Síria.











Ricardo em Hoje, 00:02 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5434 | Pontes e Lacerda-MT



La televisión siria llama "acto de agresión" al ataque estadounidense a su base aérea



Fonte:



EE.UU. atacó una base aérea siria con al menos 50 misiles de crucero Tomahawk desde dos buques de guerra en el mar Mediterráneo. Fonte: https://actualidad.rt.com/actualidad/235186-tele...on-ataque-misiles EE.UU. atacó una base aérea siria con al menos 50 misiles de crucero Tomahawk desde dos buques de guerra en el mar Mediterráneo.





Ricardo em Hoje, 00:07 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5434 | Pontes e Lacerda-MT



BREAKING: Russia THREATENS Donald Trump with 'negative consequences' if he strikes Syria



Fonte:



In response to a question on whether President Donald Trump may launch attacks in Syria, Russia’s deputy UN envoy Vladimir Safronkov said: “Think about negative consequences”.



He added: "We have to think about negative consequences, negative consequences, and all the responsibility if military action occurred will be on shoulders of those who initiated such doubtful and tragic enterprise." Fonte: http://www.express.co.uk/news/world/788960/Vlad...ences-Syria-Assad In response to a question on whether President Donald Trump may launch attacks in Syria, Russia’s deputy UN envoy Vladimir Safronkov said: “Think about negative consequences”.He added: "We have to think about negative consequences, negative consequences, and all the responsibility if military action occurred will be on shoulders of those who initiated such doubtful and tragic enterprise."

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído