Qual o nome do filme pornô que a SBT exibiu no fim dos anos 90?

stanga em Hoje, 12:47



anos | Mai 2008 | Mensagens: 255 | Florianóplis - SC



Só lembro da propaganda para a Tela de Sucessos que ia exibir um filme pornô, qual é o nome?











HighlanderCarioca em Hoje, 13:23



anos | Out 2014 | Mensagens: 686 | Rio de Janeiro - RJ



Eu lembro da Rede OM, atual CNT ter tentado passar Calígula, mas foi impedida!





mjbondioli em Hoje, 13:34



anos | Jan 2017 | Mensagens: 353 | Pindamonhangaba - SP



stanga escreveu Só lembro da propaganda para a Tela de Sucessos que ia exibir um filme pornô, qual é o nome?



Pornô na Tela de Sucessos? Antigamente o SBT passava uns soft-porns tipo Orquídea Selvagem 2, Um Toque de Sedução, mas não era nenhum pornozão. O maximo aparecia uns nus frontais femininos e muito sexo simulado. Coisa típica do Cine Privê.



Muito antes, o SBT já chegou a passar um nunexploitation italiano dos anos 70, estrelado pela brasileira Florinda Bolkan, mas isso foi na sessão das 10, quando ia ao ar quase à meia-noite.



Outro amigo lembrou do Calígula, que a antiga rede OM tentou passar em duas partes, e acabaram sendo impedidos. Esse sim é um porno autêntico.



E também teve a Band, se não me falha a memória, que chegou a passar Showgirls, que tb é mais software, só com nudez frontal e simulação.



J.B.F.LIMA em Hoje, 14:45



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1646 | Barreiras - BA







E antes que me perguntem, o filme tinha sexo explicito (grupal) mas não era a Barbara que praticava. O SBT exibiu o filme na madrugada de sexta/sábado de carnaval.



http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202368/ Lembro de ter assistido o filme "DE CARA LIMPA" com a atriz Bárbara Paz.E antes que me perguntem, o filme tinha sexo explicito (grupal) mas não era a Barbara que praticava. O SBT exibiu o filme na madrugada de sexta/sábado de carnaval.

















