Comedy Central Play Estreia Short Formats Exclusivos

Nando Viana, Rodrigo Marques, Rafael Portugal e Thiago Ventura, comediantes de “ A Culpa é do Cabral ”, invadem o Comedy Central Play com short formats temáticos, exclusivos e hilários. O conteúdo estará disponível a partir de segunda-feira, dia 10 de abril.



Nando Viana dá conselhos amorosos para quem manda suas dúvidas pelo twitter do Comedy Central. Prático, grosso e sem paciência, ele xinga e ri de todo mundo.



Rodrigo Marques , bem confortável em uma mesa de boteco, conta histórias engraçadas do mundo da balada e das bebedeiras.



Direto do calçadão do Rio de Janeiro, Rafael Portugal fala sobre as dificuldades de ser uma pessoa desprovida de beleza e conversa com pessoas que sofrem do mesmo mal.



Thiago Ventura convida amigos para sua casa para conversar sobre nostalgia, saudade da infância, além de contar histórias e fazer piada sobre tudo isso.