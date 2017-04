Rádio Bandeirantes leva ao ar série especial sobre a Páscoa

A Páscoa representa a passagem para uma vida nova . Por isso, a Rádio Bandeirantes FM 90.9 e AM 840 vai contar na próxima semana histórias de pessoas que deram uma reviravolta em suas trajetórias.



A partir de segunda-feira, dia 10 de abril, a emissora leva ao ar a série especial Vida Nova , que apresenta personagens que adotaram um estilo de vida mais saudável, que começaram um relacionamento que mudou seu destino ou ainda que se redescobriram em uma nova atividade profissional.



O primeiro capítulo, por exemplo, traz a história de um homem que trabalhava no mercado financeiro. Ele estava ficando muito estressado e teve problemas de saúde por causa disso. Então, decidiu vender a empresa e montar um projeto social na área da saúde. Esta atitude já beneficiou milhares de pessoas carentes e trouxe muitas alegrias para as pessoas envolvidas.



Os cinco capítulos da série - produzida e apresentada por Caetano Cury e sonorizada por Roger Palm Duarte - serão levados ao ar durante os programas “O Pulo do Gato” (5h30), “RB News” (13h) e “Rádio Livre” (14h).