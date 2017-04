Última temporada de The Walking Dead está disponível no NOW

Os fãs do seriado The Walking Dead podem assistir todas as temporadas da série no NOW .



A sétima temporada está disponível para os clientes da NET e Claro HDTV com os canais Fox Premium e podem ser acessados em Programas de TV > Fox Premium.



Já as seis primeiras temporadas da série estão disponíveis para todos os clientes a partir do pacote Essencial HD , na pasta Séries > The Walking Dead. É a chance de ver e rever todos os episódios enquanto aguarda a estreia da nova temporada.