Estava acompanhando o Clube do Chaves pela Rede Massa (Afiliada SBT no Paraná) e também estava acompanhando pela internet no site do SBT Ao vivo (Grade SP) para ver a questão de horários locais O episódio era o mesmo, mas a Rede Massa estava adiantada na transmissão em 5 minutos do que passava pelo SBT SP na internet. As 14:38hrs, a Rede Massa entrou em comercial e o que passava pelo SBT SP não entrou e seguiu direto com o programa, após isso, tanto a Rede Massa quanto o SBT estavam transmitindo simultâneo o Clube do Chaves.