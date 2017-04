Silvio Santos apresenta o "Troféu Imprensa" neste domingo

Neste domingo (09), Silvio Santos apresenta a 59ª edição do Troféu Imprensa e Troféu Internet 2017 que premiam os melhores do ano de 2016 em diferentes categorias. Como é de costume, Silvio também recebe no palco artistas que já foram premiados nos anos anteriores e por algum motivo não puderam vir receber o prêmio.



Nesta edição, aproximadamente 170 mil pessoas votaram nas categorias por meio do Site do SBT e Portal MSN. Quem decidiu o vencedor do Troféu Internet foi o próprio internauta. Já para o Troféu Imprensa , os três mais votados do público serão apresentados em ordem alfabética aos jurados e eles decidirão o melhor.



O corpo de jurados neste ano será formado por jornalistas e radialistas que representam os principais veículos de comunicação do País. São eles: Lígia Mesquita - Folha de São Paulo, Marcelo Bartolomei – Revista Caras e Contigo , Nelson Rubens - TV Fama- Rede TV , Flávio Ricco – Diário de São Paulo e Portal UOL, Ricardo Feltrin – Portal UOL, Sonia Abrão – Programa A Tarde é Sua - Rede TV, Márcia Piovesan – Revista Tititi, Jorge Brasil – Revista Minha Novela, Hugo Gloss – Jornalista e Blogueiro.



O Troféu Imprensa foi criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes (falecido em 2007), que na época se reunia com outros jornalistas dos principais veículos da cidade no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Eles apenas votavam e os ganhadores ficavam sabendo através da divulgação feita pelos jornais. Ainda não existia a estatueta. Em 1970, Plácido Manaia Nunes cedeu os direitos ao apresentador Silvio Santos, que deu novo formato à premiação tornando-a glamurosa e televisiva.



O Troféu Imprensa será exibido no dia 09 de abril , após o "Roda a Roda" no SBT.