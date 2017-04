HBO faz maratona e estreia nova temporada da série nacional "Psi'

Neste domingo (09), a HBO estreia a terceira temporada da série brasileira "Psi" . O drama acompanha o psicanalista, psicólogo e psiquiatra, Carlo Antonini (Emílio de Mello) que atende na cidade de São Paulo. Não bastasse uma ex-mulher, um filho e dois enteados, ele ainda se presta a investigar por conta própria, nas horas vagas, crimes e casos complexos da capital paulista.



No canal HBO Signature , os 10 episódios da segunda temporada da série original serão exibidos a partir das 11h. A série começa com o retorno de Carlo Antonini ao Brasil, após passar um ano morando em Veneza. A convite de um ex-paciente, o psiquiatra aceita ser coordenador clínico de uma ONG voltada a cuidados com vítimas de violência doméstica.



Terminando a maratona, é só mudar para o canal HBO e assistir ao episódio de estreia da terceira temporada de "Psi" . Todo domingo, às 21h, será exibido um episódio inédito com as novas aventuras e casos acompanhados pelo psiquiatra Carlo Antonini . Criada por Contardo Calligaris, também roteirista e diretor-geral, a série segue um formato diferente das temporadas anteriores, sendo agora composta por cinco histórias, divididas em 10 episódios.



O primeiro caso de Carlo gira em torno de uma paciente que quer cometer suicídio assistido. No segundo caso da trama, o psiquiatra irá aceitar o pedido de uma paciente acumuladora que precisa lidar com a iminente morte da mãe. Ele acabará descobrindo um segredo familiar guardado há muito tempo, capaz de mudar a relação de sua paciente com o passado.



A dificuldade em aceitar as escolhas de suas pacientes permanece na terceira história. Carlo não sabe como lidar com a conversão ao islamismo de uma adolescente que se trata com ele. O quarto caso apresenta um paciente que traz para o consultório a possibilidade de ter sido o autor de um crime do qual não é capaz de se lembrar com clareza. Por fim, na quinta história, o psiquiatra irá se internar em uma clínica de reabilitação junto a sua futura nora, depois de vê-la tendo um surto psicótico.



A terceira temporada de "Psi" estreia dia 09 de abril , às 21h na HBO.