Pessoal acabei conhecendo a Central TV de curitiba canal 25 da NET um canal cheio de séries e desenhos gostei muito da sua programaçao tem sinal ao vivo pela net http://centraltv.com.br/











Seria bom se eles estivessem com transmissão em algum satélite!

Lembra quando a Rede Brasil iniciou suas transmissões no Star One C1 em banda C, sem aluguéis, idos 2007~2009...



Valeu estimado Paulo!

