Globo exibe especial "Os Brau" para anunciar novos episódios

O programa de auditório “ Os Brau” , liderado por Brau (Lázaro Ramos) e Michelle (Taís Araújo), na nova temporada de 'Mister Brau ', ganhou um especial de 50 minutos, que será exibido pelo Globo Play e pela Globo .



Assim como o programa da ficção, o especial é recheado de artistas consagrados que representam a diversidade da cena musical brasileira. Escolhidos em parceria entre Jorge Furtado, redator final de ‘ Mister Brau’ , as diretoras Flavia Lacerda e Patricia Pedrosa, e Lázaro Ramos e Taís Araújo, os artistas que sobem ao palco de “Os Brau” cantam, dançam e conversam com os apresentadores sobre temas sociais e assuntos atuais.



Além de Brau e Michele, o especial tem participação de Buchecha; Iza; Maiara e Maraísa; Dennis DJ, MC Nandinho e Nego Bam; Liniker; Karol Conka; Dream Team do Passinho; MC Sofia; Nicolas MC; Claudia Leitte; Johnny Hooker; Rico Dalasam; e Elza Soares. O especial tem conteúdo exclusivo e a ação faz parte da estratégia de lançamento da terceira temporada do seriado, que conta também com novidades na vida pessoal do casal e apresenta um passado dos astros até então desconhecido do público.



"Os Brau" já está disponível para assinantes na Globo Play e será exibido dia 09 de abril , após o "Esporte Espetacular" na Globo . A terceira temporada de "Mister Brau" tem previsão de estreia em 18 de abril.