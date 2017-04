Você está lendo um tópico

Palocci cogita fazer delação e irrita ex-presidente Lula

Antonio Palocci está preso há cinco meses na superintendência da Polícia Federal em Curitiba e agora estaria avaliando fazer delação premiada. Palocci é acusado de receber propina da Odebrecht, entre 2006 e 2013, interferindo em decisões do governo federal e atuando em prol da empreiteira.



No entanto, a Coluna do Estadão destaca que o interesse de Palocci causa desconforto a Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente não aprovou a intenção de Palocci e fez chega até ela a sua insatisfação.



O advogado de Palocci, José Roberto Batochio, negou que seu cliente pense em firmar acordo com o MP e a existência de qualquer conversa sobre esse tema com Lula.



A publicação recorda que nenhum dos petistas presos em Curitiba fez delação.





Seria o primeiro peão a delatar o chefe da quadrilha petista?







Eita, o "italiano" vai por a boca no trombone??? Será??? Celso Daniel feelings total!!!!

















