Tatá Werneck recebe Bruna Marquezine na estreia de talk-show no Multishow

Há um cenário com cidade ao fundo, caneca para os entrevistados, participação da plateia e trilha sonora embalada por uma banda. Mas “Lady Night” está longe de ser um late night show convencional. Com toda sua irreverência e humor rápido, Tatá Werneck estreia seu próprio programa no Multishow , o primeiro late night da TV por assinatura brasileira com uma mulher no comando.



Além de receber convidados para entrevistas, com direito a participações em quadros, brincadeiras e performances musicais no palco, Tatá apresenta esquetes onde encarna diversos personagens do cotidiano e ainda conta com um grupo de três humoristas que fazem participações pontuais nos episódios: Daniel Furlan, Felipe Gracindo e Marco Gonçalves. Conhecido pela sua simpatia e senso de humor, o pai da apresentadora, Alberto Arguelhes, faz aparições especiais durante o programa. E a atriz Grace Gianoukas também faz participações em alguns episódios.



Na estreia de “Lady Night” (10), a atriz Bruna Marquezine é a primeira entrevistada de Tatá Werneck. A convidada conta um pouco mais sobre sua trajetória como atriz, desde o seu início como revelação mirim até os dias de hoje. Tatá também aproveita para entrevistar a amiga por meio de maneiras irreverentes e coloca o talento de Bruna como dançarina à prova.



Anitta é a convidada desta terça (11). Em um papo animado com Tatá, a cantora comenta sobre o início da profissão, sua opção por um nome artístico e os planos internacionais. A dupla ainda faz cenas inusitadas em espanhol. Fã assumida de Sandy, Tatá Werneck conta com a presença da cantora no palco na quarta (12). No bate-papo da noite, Sandy relembra como foi crescer sob holofotes e a época quando formava a dupla com seu irmão, Junior. A convidada ainda presenteia Tatá com uma carteirinha VIP vitalícia para os seus shows.



O cantor Daniel é o convidado desta quinta-feira (13). Ele conta sobre a sua infância em Brotas (SP) e seu vínculo com a cidade natal. Tatá e Daniel ainda ensaiam um beijo técnico no palco. MC Marcinho também faz uma participação especial no episódio. Padre Fábio de Melo é a atração do programa de sexta-feira (14). Em uma conversa descontraída com Tatá, ele relembra sobre sua infância em Minas Gerais e, como desde cedo, já apresentava vocação para ser padre. O uso constante das redes sociais e o perigo da vaidade também são assuntos que giram em torno do inédito.



Nomes como Bela Gil, Celso Portiolli, Claudia Leitte, Gregório Duvivier, Joelma, Marcelo D2, Maria Gadú, Mariana Ximenes, Paula Fernandes, Simone & Simaria e Tiago Iorc também estarão na atração. São 25 episódios de 40 minutos, com produção da Floresta, exibidos de segunda a sexta às 22h30, a partir do dia 10 de abril no Multishow.