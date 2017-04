Você está lendo um tópico

Marcos do 'BBB' não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Marcos do 'BBB' não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica



Fonte:



Marcos Harter, o médico que está confinado no 'Big Brother Brasil' não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele terminou a faculdade de medicina, mas a especialização em cirurgia plástica ficou incompleta. Ele chegou a começar a fazer residência médica com o cirurgião plástico Ronaldo Pontes, mas foi expulso porque, segundo outros cirurgiões plásticos, ele furtava toalhas do hospital de Pontes, em Niterói. No site do brother, está escrito que ele pode colocar próteses no glúteo e nos seios, fazer preenchimento labial e abdominoplastia. Fonte: http://leodias.odia.ig.com.br/2017-04-07/marcos...gia-plastica.html











Citação "A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi fundada em 1948, em São Paulo, com o objetivo de promover e aprimorar o estudo da cirurgia plástica no Brasil. Hoje, a SBCP é composta por aproximadamente 5.500 cirurgiões plásticos, entre titulares, associados e aspirantes a membros.



Para ingressar na SBCP, o interessado deve ser médico com especialização de dois anos em cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica em serviço credenciado pela SBCP e/ou MEC, prestar e ser aprovado em prova escrita e oral, para se tornar membro especialista da SBCP.A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem sua sede Nacional em São Paulo e Regionais em 16 capitais do país."



http://www2.cirurgiaplastica.org.br/sbcp/sobre-a-sbcp/



Sobre esta sociedade:

Estranha esta nota do Leo Dias. Pois pesquisando parece que o cirurgião plástico não precisa necessariamente fazer parte desta instituição.

















