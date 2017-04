Documentário inédito da HBO biografa bilionário Warren Buffet

A HBO estreia do documentário original "Como ser Warren Buffett" ( "Becoming Warren Buffett" ) nesta segunda (10). O filme conta a improvável história do rapaz norte-americano de Nebraska, ambicioso e obcecado por números, que se tornou um dos homens mais ricos e respeitados do mundo. Reconstruindo a ascensão de Buffet desde o seu primeiro investimento até a posição de especialista dos negócios, o documentário faz um retrato da vida pessoal deste pai de três filhos e mostra os altos e baixos da sua carreira, sem deixar de lado o escândalo do leilão de títulos do tesouro pela Salomon Brothers que ameaçou a sua notável reputação.



Aos 86 anos, Warren Buffett possui uma fortuna de mais de US$ 60 bilhões. Mesmo assim, o lendário investidor ainda mora em uma casa modesta na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, e continua dirigindo seu carro todas as manhãs para ir trabalhar nos escritórios da Berkshire Hathaway, a quarta maior empresa de capital aberto do mundo. O seu estilo de vida simples e a personalidade discreta são surpreendentes, mas a sua integridade moral e a mente privilegiada fizeram com que ele se tornasse um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo e um filantropo incomparável.



Este fiel retrato de Buffet traz um novo olhar do homem que ajudou a construir a visão americana do capitalismo e, mais recentemente, da filantropia. Narrado principalmente em primeira pessoa, o filme apresenta vídeos caseiros inéditos, fotos de família, imagens de arquivo e entrevistas com os familiares e amigos.



Dirigido por Peter Kunhardt, "Como Ser Warren Buffett" estreia dia 10 de abril , às 22h35 na HBO .