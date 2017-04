Junho: Motoqueiro Fantasma é destaque na nova temporada de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D"

Em junho, está programada a quarta temporada de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" . A série "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" traz o agente Phil Coulson que retorna para a S.H.I.E.L.D., a organização de execução da lei. Ali, ele monta um pequeno e altamente treinado grupo de agentes para lidar com o estranho e o desconhecido, em casos que ainda não foram classificados.



No quarto ano da série, após uma viagem para outro planeta, Phil Coulson (Clark Gregg) e sua equipe foram levados a pôr um fim à organização Hydra. Mal eles sabiam que teriam que lidar com a maior ameaça que já enfrentaram – um Inumano extremamente poderoso, o Hive, que foi transportado de Maveth para a Terra no corpo de seu pior inimigo, Grant Ward. A equipe foi capaz de matar o Hive e derrubar a Hydra, mas agora todos eles ainda estão de luto pela morte do colega agente e Inumano, Lincoln Campbell. No episódio de estreia da temporada, o Motoqueiro Fantasma está chegando, e S.H.I.E.L.D nunca será o mesmo.



A 4ª temporada de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" tem estreia prevista para 27 de junho , às 20h.