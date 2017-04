Você está lendo um tópico

Gigante da TV americana compra Sky (Reino Unido)

A 21st Century Fox é um dos seis maiores estúdios cinematográficos dos EUA e opera os canais Fox e National Geographic

Gigante da TV americana compra Sky

Adicionado "(Reino Unido)", para não confundir com a SKY Brasil.











Que susto. A SKY comprada é a do Reino Unido que não tem nenhuma ligação com a do Brasil (da AT&T).

















