Comparativo dos planos Controle das principais operadoras

Pessoal,



Estava olhando os planos Controle das principais operadoras e está começando a ficar interessante este tipo de plano.



Abaixo listo os planos iniciais (com valores e produtos inclusos) das 4 principais operadoras do país. Os valores são válidos para o Mato Grosso (DDD 65)



Claro



Plano: Controle R$ 39,99 com internet

Valor: R$ 39,99



1,5 giga de internet

SMS ilimitado para qualquer operadora

Voz ilimitada para Claro, Claro Fone e NET Fone do Brasil

15 reais de saldo livre para o que quiser



Tim



Plano: Tim Controle Light

Valor: R$ 39,90



1,5 giga de internet

25 minutos para qualquer operadora local

Ilimitado de Tim para Tim



Plano: Tim Controle

Valor: R$ 54,90



2 giga de internet

500 minutos para falar com qualquer operadora do país

SMS ilimitado

Roaming nacional (não tem cobrança)

Whatsapp sem contar na franquia

Tim Deezer (semelhante ao Spotify)

Tim Banca Virtual





Vivo



Plano: Vivo Controle 1GB

Valor: R$39,99



1 giga de internet

35 minutos locais em ligações para celular de outras operadoras

Ligações Ilimitadas para fixos de qualquer operadora do Brasil com o código 15

Ligações ilimitadas para celular e fixo da Vivo do Brasil com o código 15

SMS Ilimitado





Oi



Plano: Oi Mais Controle (Básico)

Valor: R$ 39,90



1,5GB de internet 4G

Minutos ilimitados para fixo e celular Oi

SMS ilimitado para celular Oi e 500 para outras operadoras