Xuxa assume culpa por fracasso de programa na Record: 'Minhas vontades'

De volta com o reality Dancing Brasil, que estreou na última segunda (3) na Record, Xuxa assume a responsabilidade pelo fracasso do Xuxa Meneghel, programa exibido entre agosto de 2015 e dezembro de 2016. Segundo a apresentadora, a atração não deu certo porque ela fez exigências demais e não soube abrir mão do controle quando devia.



"O programa anterior não funcionou por uma série de motivos. As minhas exigências, minhas vontades... Eu quis ficar no Rio [e não gravar em São Paulo, como todos os outros programas da emissora], mas o RecNov não estava preparado para a estrutura que a gente queria", admite.





Xuxa Meneghel durante o programa que levava seu nome na Record: assumiu a culpa





Quando assinou contrato com a Record, em março de 2015, Xuxa recebeu carta branca de Marcelo Silva, vice-presidente artístico e de programação, para fazer o programa como quisesse.



A estratégia convenceu a apresentadora a trocar a Globo pela nova casa, em um "namoro" que levou quase dois anos. Entre outras coisas, ela pediu para que o programa fosse ao vivo, uma experiência que ainda não tinha vivido na carreira.



A experiência durou pouco: três meses após sua estreia, com audiência abaixo da esperada e momentos constrangedores (caso da entrevista com a cantora Anitta, que se recusou a falar sobre sexo), a atração passou a ser gravada dias antes de ir ao ar. Assim, além de poder censurar eventuais falas da apresentadora, a emissora deixou de pagar adicional noturno à equipe.



Para o novo programa, Xuxa parece ter virado o disco: ao invés de fazer várias exigências, abaixou a cabeça e se propôs a seguir um formato comprado no exterior. Afinal, o Dancing Brasil é uma versão do Dancing with the Stars, atualmente em sua 24ª temporada nos Estados Unidos.



No programa, famosos foram pares com dançarinos profissionais e dançam ritmos como samba, tango, paso doble, quickstep e jive todas as semanas. Em seguida, são julgados (no Brasil, o júri conta com Jaime Arôxa, Fernanda Chamma e Paulo Goulart Filho). Os três casais com as piores notas vão para a "zona de perigo", e o público vota pela internet para escolher quem permanece e quem sai da competição _só uma dupla deixa a atração.



O formato lembra a Dança dos Famosos, e com razão: o quadro do Domingão do Faustão é baseado no formato Strictly Dancing, uma adaptação do britânico Strictly Come Dancing, que originou o Dancing with the Stars. A Globo, inclusive, já estuda entrar na Justiça contra a exibição do programa da Record.



Pela primeira vez à frente de um programa com formato estrangeiro, Xuxa ainda enfrenta outras novidades na atração: entre elas, precisa dividir a apresentação do programa com Sérgio Marone e usar ponto eletrônico no ouvido para ter contato direto com a equipe.



"A ideia agora é que eu aprenda. É difícil dividir o palco, parece errado para mim, mas vou estar dividindo com o Serginho. E estou morrendo de medo de usar ponto, porque eu converso com ele, não estou acostumada. O diretor fala e eu digo: 'Ahn? Oi?'. Às vezes vocês vão me ver com cara de 'ah, é?', é porque estou concentrada no ponto. Vou combinar algum sinal, se eu não entender o que o diretor diz, dou uma coçadinha. Aí, já sabem: se eu estiver me coçando inteira, é por causa do ponto (risos)", brincou.



Mesmo com humildade para aprender aos 54 anos de idade, Xuxa sabe que tem um papel a cumprir e que a expectativa da Record está em cima dela.



"Estão me chamando de cereja do bolo. E eu gostaria de ser realmente isso, de somar, de ajudar as pessoas e essa casa que está acreditando em mim. Acho que se eu fizer o meu melhor, vai ser ótimo para todos nós", resume.





