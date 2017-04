Crítica: Pela primeira vez desisti de assistir um BBB

Assisto o programa deste a primeira edição. É entretenimento fácil, nada que exija mais que dois neurônios. Vale para desligar do mundo. Poderia ler um livro, mas meu trabalho se resume a ler livros. Há momentos que preciso fugir para o trivial.



O formato me chamou a atenção depois de assistir o documentário Human Zoo (foi exibido lá no início dos anos 2000no GNT).



As últimas edições foram fracas, mas acabava assistindo ali e aqui.



Esta é diferente. Pela primeira vez tenho uma forte vontade de desligar a TV sempre que alguma cena é exibida.



Tinha já ficado quase duas semanas sem assistir. Ia acompanhando pelo Twitter. Tentei ver hoje. Lamentável.



A edição girou em torno de um relacionamento abusivo . Marcos claramente agride Emilly. Talvez com menos força física. Mas o conjunto é agressivo. É angustiante.



E a Globo ? Apenas diz estar atenta.



Nas redes sociais surgem diversos vídeos que provam o quanto abusivo e violento é esta relação. A produção não toma nenhuma medida. Marcos parece estar blindado (e dá a entender isto em vários diálogos captados no PPV).



Não consigo contribuir com audiência para um programa que vê e televisiona cenas de abuso e violência contra mulheres e nada faz.



Se você conhece casos de violência (física ou psicológica) contra mulheres não fique calado. Ligue 180 e denuncie .