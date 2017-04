MTV exibe último episódio de "The Vampire Diaries" e especial de despedida

Nesta segunda (10), a MTV exibe o último episódio da série " The Vampire Diaries" . A série baseada nos romances de L. J. Smith, se passa na cidade fictícia de Mystic Falls, que é assombrada por criaturas sobrenaturais. Damon (Ian Somerhalder) e Stefan Salvatore (Paul Wesley) são irmãos que ganharam a condição de vampiro e desde então procuram manter sua imortalidade em segredo. Ao mesmo tempo, buscam resistir à vontade de atacar seres humanos. Ambos conhecem Elena Gilbert (Nina Dobrev), uma linda e popular estudante, e logo se atraem por ela. No entanto, a jovem corresponde apenas um dos interessados, e estes iniciam uma disputa por sua alma.



O episódio final, intitulado "I Was Feeling Epic", reunirá os personagens mais amados da série - incluindo Nina Dobrev, que saiu da série há duas temporadas para trabalhar em outros projetos. No episódio, com o destino de Mystic Falls em jogo, Stefan e Damon devem lutar contra seu maior inimigo para uma última batalha.



O último episódio final de "The Vampire Diaries" será exibido no dia 10 de abril , às 21h. A MTV também exibirá o especial "The Vampire Diaries: Para Sempre" , às 20h10, uma homenagem e um agradecimento aos fãs que acompanharam a série ao longo de oito temporadas.