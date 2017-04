Novo programa do Mais Globosat conta histórias de empreendedorismo

Empreendedorismo é uma palavra que para muitos pode parecer complexa, mas é possível simplificá-la. Em “Fora da Caixa” , Luiz Quinderé, dono da marca “Brownie do Luiz”, apresenta histórias de pessoas que transformaram o prazer em um bom negócio, levando para empresa o seu próprio estilo de vida e inovando em áreas como moda, sustentabilidade, gastronomia, internet, esporte, música, arte e design.



Em tempos de crise, se reinventar é preciso, e empreender, com ideias inovadoras, pode ser a solução. No decorrer da temporada, Quinderé apresenta jovens empreendedores que, da simples iniciativa de oferecer uma cerveja na barbearia, passando pelo complexo uso da energia solar e até a nova utilidade de jeans descartados, têm como objetivo serem donos do seu próprio destino.



A primeira temporada do “Fora da Caixa” , com direção de Benedita Casé e João Pedro Januário e produção de Estevão Ciavatta, tem 10 episódios e estreia no dia 11 de abril , às 21h no Mais Globosat.