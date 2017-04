Comedy Central traz novos episódios de "A Culpa é do Cabral"

Nesta terça (11), a nova temporada de "A Culpa é do Cabral" estreia no Comedy Central . O programa é uma mesa redonda do humor baseada nas diferenças regionais do Brasil, formada por cinco grandes nomes da comédia stand-up nacional.



Apresentado pelo goiano Fabiano Cambota – que além de comediante é vocalista da irreverente banda ‘Pedra Letícia’ – participam da brincadeira os comediantes Nando Viana (gaúcho, um dos precursores do stand-up Comedy em Porto Alegre), Rafael Portugal (carioca, ator e roteirista do ‘Porta dos Fundos’), Rodrigo Marques (expoente de stand-up recifense) e Thiago Ventura (paulistano, do elenco do ‘Comedians Comedy Club’).



A nova temporada de "A Culpa é do Cabral" estreia dia 11 de abril , às 23h no Comedy Central .