EM QUAL CANAL FECHADO VC, ASSISTE NOTICIA LOCAL?

- Não vale Globonews ou BandNews pois são globalizadas. só vai trazer alguma noticia da Região de alguém quando o fato for de importância astronômica. A RecordNews foge um pouquinho as vezes dá um pouquinho mais de ênfase à alguma Região mas também não é exclusivamente local.

- Isso mesmo em qual CANAL FECHADO vc.s assistem suas noticias de sua cidade, região e Estado? Pergunto porque tanta gente, inclusive homens velhos desdenhando tanto a Tv Aberta, esquecendo que foi graças a ela que tinha alguma diversão quando crianças/adolecentes, pois a TV Paga pode ter já algum tempinho de existência, porém até mesmo hoje em dia não são todos que podem pagá-las e justificar essa esnobação dando a entender que sua 'cultura televisiva' já veio de 'berço' é no mínimo estranha. Ah! mas então gosto é gosto. Ok. concordo, porém não precisa ficar "cuspindo no prato em que comeu", desdenhando aquilo que consumiu a vida inteira e agora só porque pode ter acesso a produtos enlatados(Canais); nos quais também há muito conteúdo que presta SIM, porém há outros que não tem a menor VALOR.

- Outra, é bom lembrar que uma imagem HD em Rede Aberta UHF/Digital é um Primor em Full HD´e é gratuíto. Já no PayTV do Satélite a imagem FullHD dos Canais, tido como oitava maravilha, lastimavelmente é "Full-AGÁ" ou seja uma porcaria, muito comprimida. Isso aí que deveria ser desdenhado, criticado até mesmo cobrado para que as operadoras se toquem de colocar os conteúdos em Real Full HD.

- Mais. Ah! que aqueles Canaizinhos de Tv aberta que não tem conteúdo. Tá beleza até concordo que algumas Redes ficam alugando seus horários pra igrejas e informeciais da vida. Pois a TV Aberta de antigamente não tinha isso. É um problema meio que recente. E a opinião pública deveria sim influenciar e cobrar dos órgãos competentes pra que isso parasse de ocorrer, mas ao invés disso preferem ficarem atacando os parceiros de redes sociais como se estes fossem resolver os problemas originados nas emissoras e operadoras. Porém é bom lembrar que isto não ocorre só na TV Aberta (exceto igrejas) mas os informeciais também estão presente em alguns Canais Pagos, pois os cidadão paga pra ver entretenimento e quando vai sintonizar dá de cara com informeciais. Ex.: SONY e ANX HD: [/size]



- Outra, já que gosto é gosto pra aqueles membros da Família que curtem assistir Novelas, que para mim dá no mesmo de ver seriados. Pois alguns vale a pena e outros nem sei porque vai ao AR. Mas então qual Operadora lançou Canais para público que curtem este segmento? Pois até lançaram o TLN mas cadê???? Então este público vai buscar este conteúdo onde?? Na TV Aberta.

- Outra; as pessoas não entendem que dependendo o Lugar que um cidadão mora, por mais que ele contrate um bom técnico que vai lá na casa do mesmo coloque uma super antena de UHF para Tv Terrestre Digital da melhor qualidade, isso não garante a recepção de todos Canais desejados, quer seja por vários motivos como transmissora muito longe, bairro carregado de interferência eletromagnética, Wifi, links, rádio amador etc...), vilarejos muito baixos, obstáculos muitos densos entre as antenas e as torres. Então qualé o maldito problema de um cidadão pagar uma operadora e poder desfrutar as grandes Redes Nacionais em FullHD e seus Canais Pagos Segmentados em FullHD de verdade e ter a comodidade de sintonizá-los em um único "set top box" como já faz a OITV DTH??????

-Tem mais, talvés se procurarem no you tube capaz de acharem ainda, Se a TV Segmentada Paga existe é graças a TV Aberta, pois quem acompanhou a muitos anos atraz os programas da Tecsat pelo então satélite B-01, deve ter visto uma reportagem falando sobre a origem da TV A CABO nos E.E.U.U. que dá conta que em regiões longínquas em condomínios fechados com dificuldade de se ter acesso a sinais de Tv Aberta 'alguem' teve a brilhante ideia de se obter equipamentos e Antenas parabólicas para receber os sinais dos Satélites e redistribuir através de cabeamento das ruas dos condomínios. aí nasceu o conceito da TV A CABO. Aí veio visionários que entenderam que além de Canais Abertos poderia ser levados também a Tv Segmentada com conteúdo diferenciado porém Pago. aí começou a surgirem os primeiros canais pagos. Mas um segmento não tem que anular o outro.

- Então meus Caros deem graças à TV Aberta a existência da Tv Paga. Até porque qualidadeXconteúdo ou falta desta é discutível em ambas.

- Em tempo na Tv Cultura/SP também foi vinculada reportagem similar