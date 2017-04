Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Porta-aviões dos EUA se dirige inesperadamente para as costas sul-coreanas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 163 visitas.





SEFREPE em Hoje, 10:33



anos | Set 2014 | Mensagens: 491 | Catalão - GO







03:44 10.04.2017(atualizado 03:45 10.04.2017)



Sputnik News



O grupo aeronaval da Marinha norte-americana liderado pelo porta-aviões atômico Carl Vinson mudou inesperadamente de rumo e se dirige agora para as costas da Coreia do Sul, informa a agência Yonhap.



Segundo a Yonhap, o grupo de navios americanos está navegando de Singapura em direção à Península Coreana, mudando o plano original de realizar uma parada na Austrália.



Além do porta-aviões Carl Vinson, o grupo inclui dois destróieres e um cruzador de mísseis guiados capazes de interceptar mísseis balísticos.



A agência observa que a alteração é bastante incomum, porque este porta-aviões dos EUA já havia visitado a Coreia do Sul menos de um mês atrás.

A Yonhap cita um representante do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, Mun San Gun, segundo o qual o envio do grupo aeronaval reflete "a atitude séria (dos Estados Unidos) para com a situação na Península Coreana". O representante do ministério diz que as ações dos EUA visam reforçar a proteção em caso de um teste nuclear ou lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte.



https://br.sputniknews.com/asia_oceania/20170410...on-coreia-do-sul/ 03:44 10.04.2017(atualizado 03:45 10.04.2017)Sputnik NewsO grupo aeronaval da Marinha norte-americana liderado pelo porta-aviões atômico Carl Vinson mudou inesperadamente de rumo e se dirige agora para as costas da Coreia do Sul, informa a agência Yonhap.Segundo a Yonhap, o grupo de navios americanos está navegando de Singapura em direção à Península Coreana, mudando o plano original de realizar uma parada na Austrália.Além do porta-aviões Carl Vinson, o grupo inclui dois destróieres e um cruzador de mísseis guiados capazes de interceptar mísseis balísticos.A agência observa que a alteração é bastante incomum, porque este porta-aviões dos EUA já havia visitado a Coreia do Sul menos de um mês atrás.A Yonhap cita um representante do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, Mun San Gun, segundo o qual o envio do grupo aeronaval reflete "a atitude séria (dos Estados Unidos) para com a situação na Península Coreana". O representante do ministério diz que as ações dos EUA visam reforçar a proteção em caso de um teste nuclear ou lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte.











CRISPIM em Hoje, 11:10 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6568 | Itajaí - SC



presidente da China, Xi Jinping , 4 dias atrás.



Trump diz que relação dos EUA com China fez progressos durante visita de Xi



Leia mais:





A Coréia do Norte está fazendo ameaças com armas atômicas e seus parceiros não querem se envolver e não apoiam também, com tal atitude armamentista.





Abs.

Nada é por acaso e isso está ocorrendo após a visita do, 4 dias atrás.Leia mais: http://extra.globo.com/noticias/mundo/trump-diz...tml#ixzz4dqrYYtNc A Coréia do Norte está fazendo ameaças com armas atômicas e seus parceiros não querem se envolver e não apoiam também, com tal atitude armamentista.Abs.





CyberBattery em Hoje, 13:27



anos | Out 2015 | Mensagens: 1252 | Carapicuíba - SP





























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído