Silvio Santos "enquadra" Gentili e Rachel Sheherazade no Troféu Imprensa.

SEFREPE em Hoje, 11:07



Silvio Santos "enquadrou" Danilo Gentili e Rachel Sheherazade e determinou que os dois profissionais, críticos ferrenhos de partidos socialistas, não falassem mais sobre política em programas de sua emissora. O apresentador e dono do SBT deixou claro --e publicamente-- que os comentários de ambos o deixavam em situação complicada.



Entre sorrisos constrangidos, a jornalista do "SBT Brasil" tentou argumentar com o chefe. "Mas quando você me chamou foi para dar a minha opinião", disse Rachel, no Troféu Imprensa. "Não, eu te chamei para você continuar com a sua a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias, e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta", respondeu Silvio. "Nem eu e nem o Danilo [Gentili], né?", arriscou a apresentadora, numa reclamação tímida.



A Gentili, Silvio mandou o mesmo recado. "Você não deve falar sobre política porque me complica", afirmou o dono do SBT, que revelou ainda que políticos já pediram a demissão do apresentador do "The Noite"."Peça para o Lula passar creme da Jequiti no rosto", aconselhou Silvio, em seguida, com o seu velho bom humor.



Danilo Gentili e Rachel Sheherazade foram até o programa exibido na noite deste domingo para receber os troféus, conquistados em edições anteriores, nas categorias de "melhor programa de entrevista" e "melhor apresentadora de telejornal", respectivamente. Após o puxão de orelha em público, os dois profissionais ficaram visivelmente constrangidos.



SEFREPE em Hoje, 11:08



Dois típicos "coxinhas".





mjbondioli em Hoje, 11:12



Tio Silvio mitando mais uma vez.





mauro_directv em Hoje, 11:12



Isso prova que Silvio Santos tem o rabo preso com o PT por causa do Panamericano e que o jornalismo do SBT não é confiável.





SEFREPE em Hoje, 11:13



jaguariense em Hoje, 11:30



Quem contrata esses dois ( Sherazade e Gentili), já devia saber que cada pipa dá o vinho que tem e o vinho deles é azedo, tem que ter estômago para aguentar a azia.

No Brasil temos pessoas (telespectadores-ouvintes-eleitores-etc) de direita e de esquerda.

Na 'grande imprensa' temos vários profissionais que defendem a direita e atacam sistematicamente a esquerda, com pitacos raivosos, que beiram o nazismo, mas se amansam e toleram caninamente com o rabo no meio das pernas, quando um mesmo 'crime' é cometido por alguém da direita.





RockyRei em Hoje, 13:15



Apesar do tom de brincadeira, é errada a atitude de querer censurar uma opinião política.



A Constituição assegura a qualquer um o direito da liberdade de expressão, bem como permite a escolha de qualquer ideologia.



Quem, eventualmente, não aceita uma manifestação crítica (e faz pressão contra ela), só prova que possui uma faceta autoritária. Do tipo que se acha o único dono da verdade e que quer enfiar goela abaixo a sua linha de pensamento, numa legítima "lavagem cerebral".



Fica pior quando esses mesmos indivíduos se organizam em entidade de classe (como sindicatos e demais esferas da sociedade civil) para impor a sua visão de mundo, não aceitando quem pensa diferente e tratando-os como "inimigos" (ou "coxinhas").



Como disse, felizmente o que nos salva é a Constituição, que permite o enfrentamento desse totalitarismo. A maioria da população brasileira, em protestos que superaram o número das Diretas Já, já expressou que não aceita esse tipo de conduta.





brunorodri em Hoje, 13:29



O jornalista Ricardo Boechat faz suas críticas no Jornal da Band e na BandNews FM e ninguém reclama, somente do Danilo Gentili e da Rachel Sheherazade.





Rafa! em Hoje, 13:55



A mesma esquerda que diz: "mexeu com uma, mexeu com todas" aplaude esta atitude do Sílvio, mesmo sendo em tom de brincadeira! com certeza, se fosse em outra situação, as esquerdistas demonizariam a atitude do Senor.





Rafa! em Hoje, 15:16



Silvio admite ser pressionado para calar Gentili e Sheherazade



O Estadão destaca a seguinte manchete:



“Silvio Santos repreende [Rachel] Sheherazade e [Danilo] Gentili por comentários políticos”.



O resto da imprensa embarcou no mesmo enfoque em relação à “saia justa” ocorrida durante o Troféu Imprensa, exibido no SBT na noite de domingo (9).



Muito mais importante, porém, do que as reprimendas “em tom de brincadeira” foi o que Silvio admitiu a Gentili:



“Você não deve falar em política porque você me complica. Não é você que ouve as reclamações, sou eu. Depois me falam ‘manda embora’.”



De fato, uma coluna do insuspeito portal UOL informou há três anos, em abril de 2014, quem transmitiu ao SBT um desses recados:



“Notícias da TV apurou que a medida [de cortar os comentários políticos de Sheherazade] foi tomada sob pressão do governo federal [do PT]. Há duas semanas, Marcelo Parada [o então diretor de jornalismo do SBT e coordenador da campanha de 2010 de Dilma Rousseff] se reuniu em Brasília com o ministro da Secretaria de Comunicação Social [Secom], Thomas Traumann. Na ocasião, Traumann manifestou desconforto com os comentários de Sheherazade. O ministro controla as verbas do governo federal, que investe cerca de R$ 150 milhões em publicidade por ano no SBT.”



Ou seja: em pleno ano eleitoral de 2014, Silvio Santos rendeu-se à ameaça petista de cortar o mortadelão federal da emissora e transformou a única apresentadora da TV aberta brasileira que fazia críticas ao PT em mera leitora de teleprompter.



Este blog contextualizou e comentou aqui, na ocasião, os bastidores do caso, no qual também foi pedida a cabeça do então apresentador do SBT Paulo Eduardo Martins.



Só mesmo “em tom de brincadeira”, portanto, Silvio poderia dizer o que disse a Sheherazade no Troféu Imprensa, não sem ouvir dela a resposta possível a se dar em público ao chefe. Reproduzo o trecho da reportagem do Estadão:



“(…) ‘Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião’, diz Silvio Santos com os braços cruzados, enquanto Sheherazade ri de forma constrangida, com os braços para trás. ‘Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e faz por sua conta’, acrescenta o apresentador.



A jornalista, na defensiva, argumenta de forma gentil com o chefe. ‘Quando você me contratou, você me contratou para opinar’, diz.



Silvio, entretanto, retruca. ‘Não’, ao que a jornalista dá uma risada constrangida. ‘Eu contratei você para você continuar com sua beleza e com sua voz para ler as notícias do teleprompter’. Silvio segue no ‘puxão de orelha’. ‘Na internet, você pode fazer o que quiser. Combinei com o Danilo [Gentili] que a partir de agora ele só vai elogiar os políticos’.”



É curioso como o mesmo Silvio que não viu problema em manter por quase cinco anos na direção de jornalismo do SBT um ex-coordenador de campanha de Dilma, nem como repórter do principal telejornal da emissora um ex-assessor de Lula, precisa vetar os comentários políticos do humorista e da apresentadora que ousam criticar Dilma, Lula, PT e demais esquerdistas.



O governo petista acabou, mas Silvio Santos continua dócil à patrulha.



As razões disto são o que deveria interessar à imprensa, lamentavelmente mais preocupada em caçar cliques com “saias justas” entre celebridades.



