Confira a semana de Chiquititas (10 a 15/4)

Segunda-feira



Junior diz que gosta muito de Maria Cecília e que ela não precisa esconder que eles estão juntos. O rapaz a convida para jantar. No orfanato, o Dr. Ferrashi (Eduardo Fraga) diz para Cintia que quer colaborar com o orfanato de alguma maneira e que comprou bicicletas para as chiquititas. Cintia diz que não é uma boa ideia presentear as crianças, pois elas não estão acostumadas a ganhar presentes. Carmen continua a espionar Cintia de sua casa, através da câmera e microfone que estão escondidos na diretoria do orfanato. Carmen não compreende o que levou Cintia a mentir quanto aos presentes e liga para o Dr. Ferrashi. Ela consegue entrar no assunto das bicicletas e diz que faz questão que as chiquititas recebam a doação. Carol e Fernando acompanham Vivi no jantar com a família Ferrashi. Carol deixa Clarita tomando conta de Maria e diz para a amiga que Vivi vai desmentir o que inventou para a família de Matias esta noite. Beto chega com Erica e Clarita fica incomodada. No restaurante, Fernando acaba dando seguimento à mentira de Vivi. Carol tenta fazer com que Vivi conte a verdade, mas sem sucesso. A família Ferrashi acredita na falsa família. Junior e Maria Cecília entram no mesmo restaurante em que está Carol. Fica um clima ruim, pois Junior e Carol se veem. Carol dá um beijo no rosto de Fernando, Junior fica com ciúmes e decide pedir Maria Cecília em namoro. Ela aceita. Na casa de Carol, a pequena Maria joga um pote de doce em Érica e suja toda a blusa dela. Clarita ri da situação, pois Érica estava dizendo em tom irônico que iria pra uma festa com Beto e que os dois se divertiriam muito por ela. O jantar acaba e Carol alerta Vivi que a mentira tomou grandes proporções e que ela precisa dizer a verdade para Matias o quanto antes. Fernando deixa Carol em casa e antes dela sair do carro ele diz que sabia que ela estava querendo fazer ciúmes para Junior. Ela diz que gosta de Junior, mas precisar esquecer o rapaz. Antes de sair, Fernando pergunta se ele roubasse um beijo dela, levaria um tapa. Carol diz que com toda certeza. O doutor insiste e diz: "Quem sabe um dia você esquece esse sem sal do Junior e aceita sair comigo para jantar de verdade". Carol diz tchau e sai do carro. No dia seguinte, Carol apresenta Maria no orfanato Raio de Luz como a mais nova chiquitita. Dani tem uma crise de ciúmes ao ver que Maria está abraçada com a boneca Laura e grita que essa boneca é dela. Carol lembra que Dani havia dito que não queria mais a boneca, mas a menina continua fazendo birra. No Café Boutique, José Ricardo assiste à edição final do comercial com Tomás Ferraz e diz que achou o comercial horrível, principalmente por conta da menina sorrindo para a câmera, que é a atendente Érica. Ele manda que façam ajustes no comercial. Dani empurra Maria, que se assusta, sai correndo e sobe na árvore. Ernestina, que na verdade é Matilde, faz a cabeça de Dani e diz que Carol não gosta mais dela. A menina vai para o quarto, faz as malas e diz que vai embora. No pátio, Mosca sobe na árvore e resgata Maria. Todos voltam para a sala e Carol pergunta por que Dani está com sua mochila em frente à porta. Ernestina, que na verdade é Matilde, responde ironicamente e com risos: "Ela disse que vai embora do orfanato pra sempre! Não é de urinar nas calças?". Carol e Dani vão conversar a sós, Carol explica que Maria não substituirá o amor que ela sente por Dani. Dani diz que entende e que deixará Maria ficar só mais um pouco com a boneca. Vivi vai até a casa de Matias e diz que precisa dizer uma coisa para ele. O menino diz antes que conseguiu uma bolsa de estudo e que irá morar fora do País por alguns meses ou até anos. Vivi desiste de dizer a verdade pro namorado.



Terça-feira



Carmen vai ao orfanato e presenteia as crianças com as bicicletas do Ferrashi. Carmen diz para Cintia que estanhou ela não aceitar as bicicletas. Vivi fica arrependida de não ter dito a verdade para Matias. Dani vai atrás de Maria no quarto e empurra a pequena. Dani diz que ela não roubará a boneca e nem a Carol dela. Tomás Ferraz vai ao SBT para participar de uma gravação do De Frente Com Gabi, com Marília Gabriela. No orfanato, Dani faz muita birra e consegue a boneca Laura de volta. Mili entrega sua melhor boneca para Maria, mas não consegue alegrar a pequena. Vivi finge um desmaio para que Matias e Ferrashi não entrem no orfanato com ela. Os dois a levam para o hospital e lá se deparam com Fernando. Matias e Ferrashi vão embora. Fernando aconselha Vivi a dizer a verdade para Matias e diz que ela precisa ser corajosa para enfrentar as consequências das suas mentiras. Mili diz que é amiga de Maria e que sempre lhe protegerá. Maria abraça Mili. Todos assistem a entrevista do Tomás Ferraz, que atinge grandes proporções. Eduarda diz para Maria Cecília que tem certeza que ele falou dela, quando se referiu que seu coração já tem dono. Maria Cecília diz para Eduarda que não ligará para Tomás, pois já está namorando e que em breve ela conhecerá o rapaz. Carol compra uma nova boneca para Maria, mas não é igual Laura. A pequenina continua triste.



Quarta-feira



Sem Beto ver, Érica muda o status do FriendBook do menino para relacionamento sério com ela. Clarita vê a atualização e fica triste, pois ele nunca fez isso enquanto estava namorado com ela. No orfanato, Dani joga a boneca Laura numa caixa antes de subir para dormir no quarto. No meio da noite, sem ninguém ver, Maria desce até a sala e tira a boneca Laura da caixa. Maria pergunta se Laura está bem. Como um passe de mágica, Laura cria vida e reclama que Dani lhe maltrata muito, pois a joga pelos cantos. Maria diz que cuidará da menina. As duas vão para o quarto. No dia seguinte, Carmen e Duda convencem Ferrashi e Matias a irem ao orfanato. Dani surta ao perceber que Maria pegou sua boneca. Pata diz que foi ela quem pegou a boneca e não Maria. A menina reclama que a boneca não pode ficar perto de Maria. Bia diz que ela é egoísta. No Café Boutique, Érica tenta esnobar os amigos e diz que ficará famosa ao aparecer no comercial. A propaganda vai ao ar e a cena em que Érica aparecia é cortada. Clarita e Francis (Homero Ligere) riem dela. Maria Cecília diz para Junior que quer contar para Eduarda que estão namorando. No orfanato, Matias e Ferrashi descobrem que Vivi mora lá e que Carol não é sua mãe, apenas funcionária do orfanato. Ferrashi diz estar decepcionado com a família Almeida Campos e que Vivi está proibida de chegar perto do menino, por quem enganou por mais de um mês. Maria e Carol consolam Vivi no quarto. No Café Boutique, as fãs de Tomás Ferraz invadem o local para abraçá-lo e tentar descobrir quem é a paixão secreta dele.



Quinta-feira



Binho, Rafa e Mosca fazem palhaçadas para tentar animar Maria, mas sem sucesso. As crianças tentam convencer Dani a emprestar a boneca para Maria. Dani insiste na birra. Todos decidem deixar ela sozinha e ir ao pátio desenhar com Maria. Vivi vai atrás de Matias na casa dele. Os dois conversam na porta. Ela tenta se explicar e contar toda a verdade, mas Matias lembra que a menina o fez namorar alguém que não existia. Junior e Valentina mostram um vídeo para Gabi de quando eram crianças. Gabi, que sofre de um grave bloqueio psicológico, fala a segunda palavra em anos. Ela diz a palavra mãe. Carmen briga com Duda por ter pego seu computador sem autorização. Duda reclama da grosseria dela e diz que ela deve estar na menopausa. Carmen diz que ele é respondão. Carmen decide dar uma olhada no que está acontecendo na diretoria do orfanato através da câmera e microfone instalados secretamente no local. Carmen estranha o linguajar de Ernestina, que na verdade é Matilde. Cintia diz que precisam tomar cuidado com Carmen e Matilde diz que Carmen é uma perua. Carmen acha tudo um atrevimento. Dani deixa Maria ficar com sua boneca durante a refeição e surpreende a todos. Durante o jantar na casa de Maria Cecília, Eduarda fica surpresa ao saber que Junior é o namorado de sua filha. Carmen escuta Cintia chamar Ernestina de Matilde e decide investigar. Dani diz para Maria que não pegará a boneca de volta se ela não se aproximar mais de Carol. Vivi está triste e desmotivada até para ir para a escola devido ao que aconteceu entre ela e Matias. Beto mostra uma nova música para Tobias cantar como Tomás Ferraz. Chico dá 100 reais para Ernestina fazer compras pro almoço das chiquititas. Ernestina, que na verdade é Matilde, decide comprar tudo do mais barato para pegar o troco das compras para ela.



Sexta-feira



Matilde prepara o almoço para as chiquititas com desdém e legumes podres. As crianças não conseguem comer, pois os legumes cheiravam estragado e a carne estava dura. Mosca chega à conclusão que Ernestina, que na verdade é Matilde, pegou o troco do dinheiro para ela e que o dinheiro que Chico está dando para pagar o psicólogo, ela também deve estar guardando. No Café Boutique, alguns dos doces desapareceram. Na mesa em que está Beto e Tomás Ferraz, uma mão que está debaixo da mesa pega os salgados deles. Os dois acham que um pegou o salgado do outro. Clarita e Tobias, que está vestido de Tomás Ferraz, conversam na porta do Café Boutique. Ele promete não destratar mais a amiga, que tanto gosta. Os dois se abraçam. Uma fotógrafa registra a cena escondida acreditando que ela é o grande amor de Tomás Ferraz. Nervosas com o provão da escola, as Chiquitias se imaginam participando de um game-show com o nome de ‘Show Do Provão’, uma espécie de ‘Show do Milhão’. Ernestina diz vai para o psicólogo, Mosca, Rafa e Binho seguem ela e descobrem que na verdade ela foi apenas comprar roupa e não no psicólogo. Os meninos contam sobre o almoço e psicólogo para Chico e alertam o cozinheiro de que Ernestina está roubando ele. Chico fica decepcionado ao ver que Ernestina está vestindo uma jaqueta preta nova. Ernestina desconversa e diz que os meninos estragaram a surpresa, pois a jaqueta é um presente que ela foi comprar para Chico. O cozinheiro fica feliz e diz que sabia que ela não iria decepcioná-lo. Chico tenta colocar a jaqueta, mas não entra nele e sem querer o casaco bate no rosto de Carmen que entra no quarto de Ernestina. Ela fica brava e manda todos, menos Ernestina, saírem do local. No Café Boutique, Érica diz para Armando que alguém roubou os doces do Café. Armando diz para os funcionários descobrirem quem está roubando, caso contrário alguém será mandado embora. No orfanato, Carmen questiona o motivo que Ernestina está tão diferente. Carmen diz que descobriu que ela é a irmã gêmea de Ernestina e que seu nome real é Matilde.