Confira a semana de O que a vida me roubou (10 a 15/4)

Segunda-feira



Na fazenda “Almonte”, Maria chega com Alessandro como a senhora da casa, ela tenta ter intimidade com ele, mas Alessandro se nega, Maria promete ter paciência desde que ele não a tire mais de seu lado. Dominga fica magoada, pois Maria se porta de forma grosseira e rude. Na casa do padre, Macário diz que Alessandro expulsou Montserrat, Carlota e Rosário, pois descobriu quem era o capataz, completa dizendo que Alessandro fez de Maria sua mulher. Na fazenda Almonte, Anselmo tenta fazer Alessandro pensar com mais calma no que fez, mas não consegue nada com isso, já que o rapaz sente muito ódio por Montserrat. Na residência Mendonça, Graziela conta tudo a Demetrio, que brinda a desgraça de Montserrat, Lauro se zanga com a atitude do filho. Padre Anselmo visita Montserrat para consolá-la e aconselha, já que Maria já “assumiu” o posto de mulher de Alessandro. Na fazenda “Almonte”, Dominga discute com Maria e diz que está muito distante de ser uma senhora distinta. Maria, furiosa, a humilha afirmando que terá que a atender. Na residência “Mendonça”, o capitão Robledo pergunta a Graziela por Demetrio, já que sabe ser ele o assassino de Gamboa, Graziela chora desconsolada. Na casa de Adolfo, Josefina avisa Demetrio que se casarão dentro de uma semana, chegam o capitão Robledo e Lauro e informam que ele está preso pelo assassinato de Gamboa, Lauro deixa claro que, se for culpado, não o ajudará. Graziela suplica a Pedro que ajude Demetrio, pois Lauro não quer ajudar o próprio filho, Pedro aceita ajudá-lo com a condição que cobrará o favor algum dia e ela não poderá negá-lo. Alessandro e Maria compram roupa para ela e ao sair da loja esbarram em Montserrat, Maria e Montserrat começam a discutir, e terminam se agarrando a golpes, Alessandro não defende Montserrat, apenas se limita a pedir a Maria que se comporte. Carlota, indignada, leva Montserrat com ela. Na igreja, Alessandro pede ao Padre Tobias que se interponha ao divórcio com Montserrat o quanto antes, Graziela pede ao padre que fale com Lauro, já que este não quer apoiar Demetrio. Na casa de Prudência, Angélica aprende a dançar como Esmeralda, mas cansa e se sente muito mal, Amélia está zangada por não estar de acordo com o casamento de sua filha, mas a jovem pede que respeite sua decisão e não fale com seu pai. Na escola Naval, Robledo comenta com Joaquim que Angélica está apaixonada por José Luis Alvarez, e se casaram, além de José ser inocente das “culpas” que o lançaram. Na residência “Mendonça”, o padre Anselmo consola Rosário pela situação com seu filho, Graziela, alarmada, pede a Montserrat que comente com seu pai sobre sua situação, já que Alessandro pediu o divórcio e o padre Tobias não demorará em falar com Lauro.



Terça-feira



Na fazenda “Almonte”, Maria está muito feliz pela roupa que Alessandro comprou, ele promete que se esquecerá de Montserrat e viajarão até se cansarem. Macário tenta fazer Alessandro entender que está errado quanto a Maria, mas Alessandro pede a ele que respeite sua nova mulher. Na residência Mendonça, Carlota e Graziela falam sobre o casamento de Montserrat e Lauro as escuta. Carlota afirma a Graziela que Alessandro é o pai do bebê de Montserrat. Graziela diz a Montserrat que pense bem no que dirá a seu pai. Lauro visita Demetrio para perguntar o que ocorreu, e se pode ajudá-lo, Demetrio se queixa com o pai, dizendo que sempre o deu pouco carinho e atenção e prefere Montserrat. Joaquim chega à casa de Prudência gritando com Jose Luis, que deseja que ele se afaste de sua filha. Angélica, chorando, responde que se casará com ele ainda que não esteja de acordo. Em Água Azul, Graziela busca por Demetrio, que ficou livre da acusação do crime que cometeu, pela ajuda de Pedro Medina. Lauro se zanga quando Montserrat comenta que ela e Alessandro se separaram, pois ele pensa que ela o enganou. Josefina visita Montserrat e a conta o que ocorreu com seu esposo, Josefina a consola. Na fazenda Almonte, Lauro chega de surpresa e descobre Alessandro aos beijos com Maria, ele exige uma explicação e Maria responde que se Graziela foi amante de Benjamin durante anos e Montserrat mantinha seu amante na fazenda igual sua mãe, Alessandro tem todo direito de buscar alguém melhor, este confirma a versão de Maria e Lauro cai morto instantaneamente. Na fazenda Almonte, Alessandro discute com Maria e diz sentir-se culpado pela morte de Lauro, ele se prepara para levar o corpo do senhor para Água Azul, Maria se sente satisfeita, já que sabe que Montserrat sofrerá muito com a partida de seu pai. Por ordens de Alessandro, Victor se encarrega do funeral de Lauro. José Luis se despede de Angélica, já que viajará com o capitão Robledo para “arrumar” sua situação, mas a diz que voltará dentro de uns dias para casar-se. Amélia apoia sua filha, mas Joaquim está muito desgostoso com essa situação. Na residência Mendonça, Graziela chega com Demetrio e Montserrat reprova a atitude da mãe, já que por culpa de Demetrio, Jose Luis sofreu muito e ninguém o ajudou. Josefina se alegra com seu casamento, que se realizará dentro de poucos dias, Demetrio aconselha Montserrat que vá a festa e consiga outro homem. Victor liga para Nadia e informa que Lauro morreu, mas pede que não diga nada a Montserrat, já que o próprio Alessandro a dirá, pessoalmente. Joaquim pede a Pedro que o ajude a arruinar José Luis, antes que ele se case com sua filha. Na residência Mendonça, Alessandro dá a notícia da morte de Lauro a todos e Montserrat fica em estado de choque, Demetrio se sente culpado, pois sempre desejou a morte de seu pai. Alessandro os explica como as coisas aconteceram e sabendo de toda a verdade, o coração de Lauro não resistiu, Montserrat chocada culpa Alessandro pela morte do pai e o expulsa. Graziela informa a sua filha que Jose Luis está livre das acusações e se casará com Angélica. Na residência Almonte, Alessandro discute com Victor por este ser amante de Nadia. Alessandro adverte Maria que se voltar a tocar no nome de Montserrat, se afastará definitivamente dela, Maria, preocupada, promete não fazê-lo.



Quarta-feira



Na escola naval, José Luis e Inácio falam sobre a promoção de José Luis e sobre a morte do almirante Mendonça, também que Alessandro não esteve no funeral e que Montserrat estava destroçada. Na casa de Esmeralda, Renato está feliz de ser cabo da marinha novamente e insinua a Esmeralda que já pode oferecer-lhe algo, mas ela se nega a deixar seu trabalho e parabeniza José Luis por sua promoção. Na residência de Prudência, Angélica se deprime, já que sente que perderá José Luis se falar com Montserrat, Virginia a consola. Na fazenda Almonte, Joaquim procura Alessandro, mas Dominga não dá informações de seu patrão, já que pensa que este levará as mesmas a José Luis. Alessandro e Maria se encontram na cafeteria, Maria pede que eles partam de viagem, mas ele se nega por assuntos pessoais. Josefina entrega a Alessandro o convite de seu casamento, ele a aconselha que não se case com Demetrio, já que ele só está atrás de seu dinheiro. Na residência de Josefina, Victor fala com Nadia sobre sua relação e ela o pede discrição, dizendo que precisam planejar uma maneira de novamente unir Alessandro a Montserrat. Na residência Mendonça, José Luis procura Montserrat, mas Rosário o pede que se retire. Demetrio está zangado porque Lauro não deixou sua herança, Graziela lhe pede que fale com Alessandro, mas Demetrio a ameaça dizendo que pode não se casar com Josefina. Carlota, alarmada, conta a Graziela que José Luis esteve atrás de Montserrat. Montserrat lê uma carta de José Luis e se surpreende. José Luis e Montserrat se veem e ela pede que não se aproxime de Alessandro, já que não quer ter mais problemas e que seja feliz com Angélica, já que ela ama Alessandro, José fica triste. Na residência Almonte, Demetrio pede a Alessandro que escute sua irmã, já que ela não o enganou, e o bebê que espera é seu. Victor o convence a falar com Montserrat, já que a ama e quer que as coisas se acertaram. Na residência Mendonça, Esmeralda dá seus pêsames à Montserrat. Graziela convence Montserrat para que visite Alessandro e esclareçam as coisas que Demetrio falou com ele e a espera em sua casa. Na casa de Esmeralda, José Luis está triste por Montserrat, mas aceita que o melhor é não busca-la mais. Esmeralda e Renato aconselham José Luis a casar-se com Angélica e seguir sua vida. Na residência Almonte, Maria recebe Montserrat e Carlota, mas não avisa Alessandro que sua esposa chegou e faz Montserrat acreditar que Alessandro não quer saber nada dela.



Quinta-feira



No dia seguinte, Alessandro, decepcionado, decide ir com Maria para sua fazenda. Rosário diz a Victor que quer falar com seu filho, surpreso, diz que Alessandro foi para a sua fazenda, pois Montserrat não chegou ao encontro que marcaram. Na residência de Prudência, Angélica recebe José Luis e ele diz que o pai de Montserrat morreu e está preocupado com a jovem. Montserrat indignada chega a sua casa e diz que Alessandro a humilhou. Graziela aconselha Demetrio a pedir uma autorização a Josefina para “cuidar” de seu dinheiro. Na residência de Josefina, Demetrio, com muito carinho, pede a Josefina uma autorização para poder usar seu dinheiro, ela pede a Tomas essa autorização para Demetrio, mas este se enfurece e não aceita. Na fazenda, Maria está feliz por ir viajar com Alessandro, ainda que o padre Anselmo tente fazer com que Alessandro não faça isso. Na residência Almonte, Rosário pede a Victor que entregue, pessoalmente, uma carta a seu filho, mas que não o conte que é de sua mãe. Na fazenda Almonte, Alessandro se despede do Padre Anselmo, já que sairá de viagem sem data de volta. Victor chega para dar a carta, mas Macário diz que seu patrão saiu de viagem e não sabe quando regressará. Victor deixa a carta no escritório. Angélica e José Luis se casam, Joaquim aparece com uma arma, mas Renato o ameaça e pede que se retire e deixe que sua filha seja feliz. Amélia pede a José Luis que cuide de sua filha. Prudência, Virginia, Esmeralda e Renato os abraçam e desejam felicidades, José Luis e Angélica partem em lua de mel. Na residência Mendonça, Adolfo mostra as passagens para o exterior a Demetrio, antes do casamento, Demetrio começa a lembrar que deu a Lauro sua palavra de que se casaria com Josefina. Na residência de Josefina, os convidados estão desesperados porque Demetrio não chega, estão a ponto de cancelar o casamento quando o mesmo aparece, eles se casam. Tomas diz a Demetrio que o dará uma quantia mensal em dinheiro, mas que ele não terá poder sobre a fortuna de Josefina, Demetrio se zanga e cancela a lua de mel. Se começa a notar com maior facilidade a gravidez de Montserrat, Carlota e Nadia sempre acompanham Montserrat. Na residência Almonte, Victor visita Dominga e Macário sem saber nada de Alessandro. Depois de muito tempo, Alessandro e Maria voltam de viagem, ele entra no escritório para revisar a correspondência.



Sexta-feira



Na fazenda Almonte, Maria lê a carta que Montserrat enviou a Alessandro, na qual explica que Maria não lhe permitiu que falassem antes de sua partida, Maria rasga a carta. Joaquim procura Alessandro para dizer que sabe onde está José Luis, como Alessandro não está em casa, Maria fica com o recado e dá ao amado. Maria pega uma arma e pensa em como se desfazer de Montserrat e seu bebê, mas Macário a surpreende, tira sua arma e briga com ela. Padre Anselmo adverte Maria que Alessandro a deixará assim que nasça seu filho. O padre agradece Alessandro pelo apoio a comunidade e comenta que Montserrat esteve pendente de tudo. Graziela não consegue acreditar que Amélia se separou de Joaquim. Ezequiel pede permissão a Pedro para cortejar Esmeralda e este responde que não está interessado em nada que envolva essa mulher e que ele faça como achar melhor. Esmeralda briga com Nadia por Pedro tê-la agredido, Nadia se surpreende. José Luis e Angélica estão felizes em sua nova casa e ela está disposta a colocar sua fortuna no nome do esposo. Na residência de Josefina, Demetrio sai com suas malas abandonando Josefina, que chora, compulsivamente. Montserrat está feliz pela breve chegada de seu bebê, Graziela pede a Demetrio que volte com Josefina, mas ele se nega e propõe à mãe que se case com outro homem rico e deixe seus filhos em paz. Na casa de Esmeralda, Renato e ela se beijam, apaixonados, mas Ezequiel ao vê-los se zanga. Ezequiel propõe a Renato cuidar de Esmeralda, ele se surpreende. Adolfo caçoa de Demetrio por ele não ter conseguido fazer amor com Josefina. Na residência Mendonça, Josefina e Nadia levam presentes para o bebê de Montserrat. Montserrat diz a Graziela e a Carlota que pediu o divórcio a Alessandro sem pedir um centavo, que só deseja ficar com seu bebê, Graziela se zanga e pede a Carlota que convença Montserrat a falar com Alessandro e tirar algum proveito dessa situação. Na residência de Josefina, Demetrio tenta fazer amor com ela, mas não consegue. Demetrio proíbe Adolfo de pedir dinheiro a Josefina, já que só ele pode fazê-lo. Na casa de Esmeralda, esta chora porque a expulsaram da casa noturna onde trabalhava, Renato a propõe que dê aulas de dança para se ocupar de algo que gosta. Na residência de Angélica, José Luis expressa lhe o quão feliz é com ela e se abraçam. Esmeralda reprova Ezequiel por ter feito com que a despedissem de seu trabalho, ele responde que este foi um favor que fez a seu primo Renato, ela se surpreende. Na fazenda Almonte, Maria pede a Alessandro que reviste a casa do capataz, este se enfurece quando ao revistar, encontra uma foto de Montserrat, Maria aproveita para pedir que se divorcie da esposa, se case com ela e tenha seus próprios filhos e não filhos bastardos. Alessandro fala com um advogado para tramitar seu divórcio, porém chega o advogado de Montserrat para solicitar o mesmo. Alessandro se nega a assinar esse acordo e Macário o recomenda que pense, já que ainda ama Montserrat. Graziela discute com Maria pelos direitos de sua filha. Maria se zanga.