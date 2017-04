Confira a semana de Ezel (10 a 15/4)

Segunda-feira



Kenan ameaça machucar Yan e propõe trocá-lo por Ramiz. Mert segue Cengiz até uma casa distante e acaba sendo atropelado por Serdar. Eysan surpreende Kenan ao revelar que Yan está protegido. Serdar acredita ter matado Ezel.



Terça-feira



Ramiz consola Ezel que está arrasando com a morte do irmão. Ezel vai ao cemitério e Eysan o encontra chorando. Ali pede ajuda a Tefo para encontrar o assassino de Mert. Kenan vê o vídeo do atropelamento de Mert. Ezel conta aos pais que ele é o culpado pela morte do irmão e Muntaz o expulsa de casa.



Quarta-feira



Ezel se reúne com Cengiz, Ali e Eysan para traçar um plano contra os assassinos de Mert. Eysan sai de carro com Ezel. Ramiz alerta Ezel sobre um possível traidor entre aqueles que querem ajudá-lo.



Quinta-feira



Cengiz pede ajuda a Ali para seguir Eysan. Ezel vai à casa da mãe e encontra uma caixa com as roupas de Mert. Ezel escuta uma mensagem que Mert gravou antes de morrer e descobre novas pistas sobre Kenan. Eysan vai à casa de Muntaz para visitar Yan, mas acaba deixando o garoto na casa do avô.



Sexta-feira



Ezel descobre que Cengiz é o traidor e fica furioso. Kenan liga para Ezel para pedir que ele entregue Ramiz, do contrário, ele matará Eysan. Ezel recebe o vídeo do atropelamento de Mert e fica transtornado ao descobrir que foi Serdar quem cometeu o crime.



Sábado



Cengiz participa de uma festa na casa de Kenan e é convidado a participar de um projeto secreto. Eysan tenta descobrir quais são os planos de Cengiz e Kenan. Meliah e Muntaz cuidam de Yan como um filho, mas Meliah ainda espera que Mert volte. Eysan observa Muntaz e Yan juntos na rua e chora.