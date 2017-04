Confira a semana de Rock Story (10 a 15/4)

Segunda-feira



Lázaro garante a Néia e a Léo que Gui está mentindo e afirma que é fácil derrubar a liminar que proíbe Léo de cantar Sonha Comigo. Manu agrada o público ao tocar uma música de Léo. Manu se surpreende quando Léo a agradece no palco. Lázaro avisa a Léo e a Néia que provará que Gui está mentindo. Gordo deduz que um paciente de Eva o tenha caluniado. Gui mostra a Lázaro a gravação da confissão que fez com Carlos Barbosa. Diana sugere que Gui grave sua música roubada e retome sua carreira. Lázaro diz a Diana que ela merece sofrer por causa de Gui. Zuleica se oferece para testemunhar a favor de Júlia. Júlia demonstra tensão em seu julgamento.



Terça-feira



Lázaro comenta com Ramon sobre o bloqueio do pagamento dos direitos autorais de Sonha Comigo. Lázaro lembra a Ramon que o fotógrafo está em suas mãos. Yasmin comenta com Léo que estranha o comportamento gentil de Néia com Betão. Manu tenta convencer Léo a modernizar os arranjos de suas músicas. Luizão desconfia quando Marisa conta que sua mãe morreu. Tiago depõe a favor de Júlia e incomoda Gui. Tom critica o fato de Jaílson ter comprado uma motocicleta. Como parte de seu plano, Nanda pede demissão a Gordo. Diana procura Eva para dizer que alguém mentiu pra ela sobre seu pai. Alex ameaça Lorena e impede que ela procure Júlia.



Quarta-feira



Alex proíbe Lorena de pedir perdão a Júlia. Edith repreende Amanda por ter subido no palco da churrascaria e feito o show sozinha. Glenda diz a Amanda que ninguém pode saber que ela está hospedada em uma pensão. Nicolau avisa a Luana sobre a internação de Caio. Vanessa conta a Diana que o depoimento de Gui no julgamento de Júlia foi uma declaração de amor. Nanda e Gordo se beijam. Léo dá carona para Manu. Diana vai à casa de Edith e avisa a Gui, na frente de todos, que está grávida do músico.



Quinta-feira



Gui tenta conversar com Júlia, mas ela se afasta do músico ao saber da gravidez de Diana. O carro de Léo quebra e o músico acaba sozinho com Manu no meio de uma estrada. Diana conta a Gordo que está grávida de Gui. Júlia diz a Tiago que dará um novo rumo a sua vida. Diana confessa a Vanessa que sua gravidez é falsa. Jaílson se irrita com Du, que não busca seus irmãos na escola. Bianca aconselha Eva a esclarecer com Gordo as acusações que Nanda fez sobre ele. Vanda mente no tribunal, dizendo que Júlia roubou a bengala que Alex lhe deu.



Sexta-feira



Júlia teme a possibilidade de o juiz acreditar no depoimento de Vanda. Alex e Lorena planejam o roubo de uma joalheria. Lorena se sente culpada ao assistir à entrevista de Júlia na TV. Lázaro diz a Léo e a Manu que o público aprova a união deles nos shows. Léo e Manu se sentem atraídos um pelo outro. Gui deixa claro para Diana que ama Júlia. Vanessa aconselha Diana a confessar sua mentira para Gui. Tiago sugere que Júlia viaje para Fernando de Noronha com ele e confessa à ex-namorada que ainda a ama. Gui fica arrasado ao ver Tiago beijando Júlia. Nicolau e Luana comentam com tristeza a morte de Caio. Nanda comemora o sucesso de seu plano de conquistar Gordo. Nelson comenta com Edith que não entende por que Vanessa não namora ninguém. Lorena procura Júlia.



Sábado



Júlia se nega a perdoar Lorena. Gordo avisa a Nanda que não quer lhe dar falsas esperanças. Tiago diz a Júlia que perdeu Lorena de vista. Bianca aceita o convite de Gui para trabalhar com ele. Gilda e Haroldo ficam surpresos com o movimento do salão. Nelson conta a Gui que Tiago convidou Júlia para passar uma temporada em Fernando de Noronha. Nicolau fica comovido com a mensagem que Caio lhe deixou. Nina e Miro avisam a Lázaro que não o querem mais como empresário. Vanessa fica abismada quando Diana conta a Chiara que a menina ganhará um irmão. Lorena e Alex assaltam a joalheria.