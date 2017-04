Confira a semana de A força do querer (10 a 15/4)

Segunda-feira



Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Cibele tem um desentendimento com Shirley e Dantas tenta acalmar a filha. Eurico reclama por Ruy ter aceitado a contratação da noiva como assessora da presidência. Silvana avisa a Dita que vai sair para jogar. Eugênio convida Irene para jantar e mente para Joyce. Ivana se arruma para sair com Cláudio. Rubinho fala de sua infância com Bibi. Aurora pede para se encontrar com Caio. Zeca deixa Ritinha na rua e chama Edinalva para falar com a filha, que foge para se esconder. Shirley é atropelada e Jeiza cuida da moça. Ivana vê Eugênio e Irene juntos. Aurora procura Caio. Edinalva surpreende Ritinha.



Terça-feira



Edinalva dá um corretivo em Ritinha na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi. Cibele se enfurece quando Dantas pede para ela cuidar de Shirley. Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encontro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Caio confere se Bibi está mesmo dormindo em um bar. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro que pegou da conta. Ritinha descobre que está grávida.



Quarta-feira



Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Zeca tem um sonho com a tribo indígena e conversa com o Padre. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Heleninha questiona Junqueira sobre a casa de seu irmão. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Ritinha tenta disfarçar o incômodo ao ver Janete se insinuar para Zeca. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.



Quinta-feira



Heleninha percebe que Bibi não sabe que o imóvel em que está pertence a seu irmão. Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. Caio pede para Dantas empregar Rubinho em seu restaurante. Vitor pede Jeiza em casamento. Caio explica para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi. Eugênio recebe o telefonema de Irene na frente de Eurico e fica sem graça. Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Zu aconselha Ruy a tomar cuidado com seu casamento. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve para o Rio de Janeiro.



Sexta-feira



Ritinha e Zeca se reconciliam e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Vitor se muda para a casa de Jeiza. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Neide convence Abel a ir ao casamento do filho. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.



Sábado



Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce tem vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua e fica constrangida. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.