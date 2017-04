Paramount Channel homenageia "O Poderoso Chefão"

O canal de televisão por assinatura Paramount Channel presta uma homenagem à emblemática trilogia "O poderoso chefão" que completa 45 anos neste mês de abril.



Para celebrar e homenagear a franquia original dos estúdios Paramount, o canal preparou um especial que exibe “O Poderoso Chefão ” e estreia as sequências, “ O Poderoso Chefão II ” e “ O Poderoso Chefão III ”. Os filmes serão exibidos dias 14, 21 e 28 de abril, às 22h30, respectivamente.



Baseado no livro do jornalista e escritor Mario Puzo, “ O Poderoso Chefão ” retrata a dinâmica de uma família da máfia italiana e se tornou um dos maiores ícones de filmes do gênero. Al Pacino, Marlon Brando, Diane Keaton, Robert De Niro e Andy Garcia são alguns dos nomes que participaram das produções, todas elas dirigidas por Francis Ford Coppola.