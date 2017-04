Jorge Forbes e Maria Fernanda Cândido conversam sobre o "novo amor"

Em TERRADOIS , pelo que nos sacrificaremos? Essa é a pergunta lançada por Jorge Forbes e Maria Fernanda Cândido no episódio Versão do Amor, que a TV Cultura leva ao ar nesta terça-feira (11/4), às 22h30. Paula Picarelli, Clara Carvalho e Marcos Suchara compõem o elenco da dramaturgia que apresenta o amor no mundo pós-moderno.



Há uma nova transcendência em TERRADOIS ou estamos em uma civilização cínica e hedonista? Até ontem, morríamos pela revolução, pela guerra ou pela religião. E hoje? Depois da Natureza, de Deus e da Razão, a única possibilidade de transcendência é, talvez, por amor. O amor incondicional.



Jorge Forbes explica que “ transcendência é um ponto exterior a uma comunidade, que serve de referência aos membros dessa comunidade. E a pergunta é se nós teríamos uma nova transcendência depois de ter quebrado todas as referências na passagem da modernidade para a pós-modernidade ”.



O psicanalista reforça a importância da união entre teoria e arte dentro deste assunto: “ o tema em si parece muito abstrato, mas a dramaturgia o traz de uma forma mais rapidamente identificável e assimilável ”. Com roteiro assinado por Camila Raffanti, a encenação traz uma artista plástica consagrada que sacrifica a própria carreira acobertando um crime cometido por alguém muito próximo a ela.



Foto: Jair Magri