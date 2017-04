Você está lendo um tópico

Tatá Werneck comanda ao vivo o TVZ desta segunda no Multishow

A atriz Tatá Werneck comanda ao vivo o programa TVZ desta segunda, dia 10 de abril, a partir das 19h, no canal pago Multishow .



Prestes a estrear o seu novo programa no Multishow, o “ Lady Night ”, a atriz e a apresentadora mostra todo o seu bom humor em uma seleção especial de clipes.



Paralelamente à exibição, o público pode interagir nas redes sociais através da hashtag #LadyNightNoTVZ.























