Foto de alunos de Medicina gera polêmica na internet

Paulo.es em Hoje, 19:01



anos | Dez 2006 | Mensagens: 966 | Vitória - ES



Em reunião entre a Universidade Vila Velha e o Conselho Regional de Medicina, ficou definido que a UVV "aplicará punição compatível com o ocorrido"







Uma foto de estudantes de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV) gerou polêmica em todo o Brasil. Um grupo de alunos da instituição capixaba postou nas redes sociais uma foto na qual os futuros médicos estão de jalecos, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando, com as mãos, uma genitália feminina.



"O Conselho deveria barrá-los como médicos", disse um internauta. "Como confiar em 'profissionais' assim?", questionou outro, em meio à repercussão gerada na internet.



Procurada pelo Gazeta Online, a UVV afirmou que vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos, que pode acarretar em três tipos de punição para os alunos: advertência pessoal, suspensão ou até desligamento da instituição. A universidade disse ainda que a coordenação do curso de Medicina vai se reunir com os alunos para ouvi-los e, em seguida, vai abrir a sindicância e punir aqueles que tenham transgredido as normas e códigos de ética. O prazo para conclusão da sindicância é de 30 dias, mas pode ser prorrogado.



"Diante o ocorrido neste domingo, a Universidade Vila Velha declara que repudia qualquer tipo de ofensa a uma profissão tão importante e fundamental como a Medicina. Nosso compromisso com a educação não condiz com conduta apresentada nas publicações", afirmou, em nota, a UVV.



Também procurado pelo Gazeta Online, o Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) afirmou que realizou, na manhã desta segunda-feira (10), reunião com a coordenação do curso da UVV e confirmou a autenticidade dos fatos. "Ficou definido, então, que a instituição de ensino aplicará punição compatível com o ocorrido e marcará uma reunião com todos os alunos do curso, principalmente com os envolvidos, para que o CRM-ES esclareça sobre a seriedade do caso e o flagrante desrespeito à ética profissional", contou o Conselho.



O CRM-ES esclareceu ainda que, se os envolvidos já fossem médicos, mesmo recém-formados, caberia ao Conselho abrir a sindicância e um consequente Processo Ético Profissional, cuja punição varia de advertência à cassação do registro de médico. "Os conselheiros vão às faculdades durante o ano para alertar sobre a importância da boa postura profissional e, inclusive, realizam julgamentos simulados para mostrar aos recém-formados e futuros médicos a importância da boa prática médica e as ações do Conselho de Medicina", destacou o CRM-ES.



O presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) e vice-presidente da Confederação Nacional dos Médicos (CNM), Otto Baptista, repudiou a postura dos acadêmicos e cobrou que os alunos sejam punidos.



"Representamos a classe trabalhadora, o médico que está na urgência, no pronto-socorro, que encara as dificuldades do trabalho, a violência nos postos de saúde. E é inadmissível uma postura dessas. As entidades repudiam essa atitude, que compromete a imagem médica. Médico tem que zelar por sua imagem e pela imagem da profissão", criticou o médico.







NOTA DA UVV NA ÍNTEGRA



"Diante o ocorrido neste domingo, a Universidade Vila Velha declara que repudia qualquer tipo de ofensa a uma profissão tão importante e fundamental como a medicina. Nosso compromisso com a educação não condiz com conduta apresentada nas publicações. Hoje à tarde já está havendo uma reunião da coordenação do curso de Medicina para ouvir os alunos da foto e , em seguida, será instaurada uma comissão de sindicância para apuração dos fatos e responsabilização daqueles que tenham transgredido as normas e códigos de ética que regulamentam as ações dos alunos. Deixamos claro que os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição."



ardoss em Hoje, 20:07



anos | Abr 2006 | Mensagens: 768 | Craíbas - AL



Poxa! Não há nenhum negro entre o pseudo infratores?





Fabio DG em Hoje, 20:52



anos | Dez 2016 | Mensagens: 27 | Ipanema - MG



Isso ai é o futuro do nosso pais. Jovens alienados, débeis mentais e que vão exercer a medicina, pobre Brasil, geração podre essa que estamos formando.





Paulo.es em Hoje, 21:37



anos | Dez 2006 | Mensagens: 966 | Vitória - ES



ardoss escreveu Poxa! Não há nenhum negro entre o pseudo infratores?



Há sim. Existe outra foto.

Mas porque a observação?

















