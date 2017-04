Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Geraldo Alckmin concentra gastos com publicidade de olho em 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 4 visitas.





Rafa! em Hoje, 21:46



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1689 | São Paulo - SP



Geraldo Alckmin concentra gastos com publicidade de olho em 2018



http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1874...id=fb-uolnot-left























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído