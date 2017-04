Marcos é expulso do "Big Brother Brasil"

A edição do "Big Brother Brasil" desta segunda-feira (10), começou com o apresentador Tiago Leifert falando sobre a decisão de expulsar o participante Marcos Harter do jogo e declarar Emilly, Ieda e Vivian as finalistas desta edição.



A decisão foi baseada nas regras do reality show , que proíbem agressão física, e nas investigações da Polícia Civil do Rio, que abriu inquérito para apurar se houve lesão corporal quando o médico de 37 anos discutiu com a estudante Emilly Araújo, de 20 anos, dentro da casa. Leifert disse que, com a abertura do inquérito, o programa falou com Emilly, pela segunda vez, no confessionário. Em uma primeira conversa, ela não havia denunciado nenhuma agressão física.



Segundo o apresentador “O BBB, como vocês sabem, é um programa de entretenimento, que a gente faz para divertir vocês. Só que muitas vezes o programa reflete a vida como ela é. E, como na vida, decisões fortes e firmes precisam ser tomadas quando os fatos as justificam.



Hoje de tarde, a gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher que nos solicitou as imagens das discussões entre Marcos e Emily. A delegada instaurou inquérito para apurar uma possível agressão física.



Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com Emily, inclusive com exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente. A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar uma decisão correta, uma decisão justa.



Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. E, no BBB, agressão gera expulsão. A decisão foi tomada. Marcos está eliminado do BBB17”.



Pouco depois, o apresentador falou que Marcos havia sido comunicado, e que as outras três participantes – além de Emilly, Vivian e Ieda – estão na final do programa, que será realizada na quinta-feira (13). Após ser avisada, durante a transmissão ao vivo, Emilly começou a chorar muito e foi consolada pelas outras duas participantes