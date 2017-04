Band ataca Record, RedeTV! e SBT

Olá, internautas



Nesta sexta-feira (07/04), os respingos da guerra entre as emissoras da TV aberta e TV paga caíram no colo do telespectador. Agora, a Band entrou no conflito.



O telejornal de Ricardo Boechat e Paloma Tocci exibiu uma reportagem que atacou a “ganância” da Record, RedeTV! e SBT. De acordo com a matéria, as três emissoras “querem cobrar dos assinantes pela retransmissão do conteúdo que sempre foi gratuito”.



“As três emissoras querem 15 reais por assinante, ao mês, para que voltem aos pacotes das operadoras”, sentenciou o repórter Sandro Barboza. Em seguida, ele surgiu na tela e disparou: “E o telespectador será que estaria disposto a pagar por algo que ele tem garantido por lei e de graça?”.



O repórter recolheu depoimentos de pessoas indispostas a aceitar o aumento da mensalidade e pagar “15 reais que SBT, Record e RedeTV! estão querendo”.



“Qualquer novo custo será repassado ao telespectador”, concluiu o presidente da ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura), Oscar Simões.



Por outro lado, SBT, Record e RedeTV! atacam, em seus telejornais, a TV paga, em especial a Sky. Os repórteres demonstram perplexidade ao denunciar que os assinantes não conseguem romper o contrato com as operadoras, após o corte de sinal dos três canais.



Na realidade, Record, RedeTV! e SBT despencaram nos índices de audiência. A Band foi beneficiada com a saída das três concorrentes da TV paga. Datena, sozinho sem a concorrência de Rezende no Cidade Alerta, notou a subida de seus índices de audiência. MasterChef já ficou em segundo lugar na média pelo IBOPE. A TV Globo subiu nos índices de audiência em toda a sua programação. Sem a concorrência de SBT e Record na TV paga, a novela das nove ficou com tranquilidade na casa dos 30 pontos.



“O Rico e Lázaro” enfrenta sérias dificuldades para atingir dois dígitos na média. “O Que a Vida Me Roubou”, que vive momentos de extrema tensão, fica apenas ao redor dos 6 pontos. “A Escarva Isaura” despencou e não consegue atingir dois dígitos no IBOPE. A Hora da Venenosa do Balanço Geral não faz cócegas no Vídeo Show. Vale ressaltar que a Record foi a mais atingida sem o sinal na TV paga.



Com a queda na audiência, os departamentos comerciais de SBT, Record e RedeTV! enfrentarão mais obstáculos para vender a programação. Perderão dinheiro ao invés de ganhar, como almejado com a declaração da guerra.



O tiro saiu pela culatra.



