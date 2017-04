Conheça as músicas que estão tocando na novela "A força do querer"

A novela " A força do querer " estreou na segunda-feira, dia 3 de abril.



Escrita por Glória Perez a novela tem conquistado o público com seu roteiro estilo "novelão" e sem muita invenção ou firula.



Algumas personagens transitam por bairros ricos e pobres do Rio de Janeiro.



Outras se deliciam com as belezas naturais da região amazônica.



Na trilha sonora chamam a atenção as presenças de Caetano Veloso, Roberto Carlos, Nana Caymmi, Marília Mendonça, Maria Rira, Cyndi Lauper e outros.



Confira abaixo algumas das músicas que tem embalado o público da novela:



O quereres

Caetano Veloso (ao vivo)















True colors

Cyndi Lauper















Sereia

Roberto Carlos















Sob medida

Fafá de Belém















Singular

Anavitória (acústico)















Eu sei de cor

Marília Mendonça















Tim tim por tim tim

Diogo Nogueira