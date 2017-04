Povo foi "golpeado e traído" por Temer e Congresso, diz panfleto de paróquia SP*

Você está lendo um tópico

Antes mesmo de a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) se posicionar para que as reformas do governo de Michel Temer (PMDB) fossem abordadas criticamente em missas e nas comunidades católicas, uma igreja da zona leste de São Paulo decidiu ela própria abordar o assunto com os fiéis da maneira mais direta possível.



A paróquia é a Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera, adepta da Teologia da Libertação –movimento dentro da Igreja Católica mais próximo de raízes marxistas.



Em um panfleto datado do último dia 19 de março e que correu as redes sociais nesse fim de semana, um trecho da "Oração dos fiéis" cita o presidente e os parlamentares com uma mensagem de crítica implícita às reformas previdenciária e trabalhista, mencionadas pela CNBB: "Senhor, vede o sofrimento do povo brasileiro, golpeado e traído pelo governo Temer e pela maioria dos deputados e senadores que retiram direitos constitucionais pedimos".



Até por serem religiosos, foram bem comedidos. Na verdade todos sabem que os acima citado no folheto da missa estão é f* o povo sem dó, piedade e vaselina.





O que mais me revolta é o posicionamento da mídia, que se coloca contra o povo brasileiro, compram e propagam essa imagem falsa de que as reformas são necessárias, ninguém tem coragem de peitar o governo, e mostrar o quanto essas medidas são prejudiciais aos brasileiros.



Sexta passada o Datena entrevistou o Temer no programa de rádio na Band, começou a se posicionar a favor do povo, mas depois de alguns minutos de conversa já estava a favor do governo. Mas o cara mais xarope que ultimamente tenho raiva de ouvir é o Reinaldo Azevedo da Rádio Jovem Pan, antes simpatizava com ele, mas depois de se posicionar contra o povo, fiquei com ódio dele. Falei isso no twitter dele, mas sem resposta.



E a Globo, a maior formadora de opinião do Pais, essa sim deveria fazer reportagens contra o governo, mas como é tendenciosa, acaba virando inimiga do povo.





JB...todos estão defendendo interesses particulares (mídia, empresários, políticos, etc e tal).

Ninguém, absolutamente ninguém, dessa corja que patrocinou o GOLPE está interessado no povo!





Amém!



Antes tarde do que nunca!

















